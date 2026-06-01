Escándalo en Roland Garros: Daniel Vallejo recibió la sanción más alta de la historia del torneo

La participación de Daniel Vallejo en Roland Garros 2026 quedó marcada por una fuerte controversia fuera de la cancha. El tenista paraguayo fue sancionado con una multa histórica tras realizar declaraciones cuestionadas luego de su eliminación en la segunda ronda del certamen parisino.

Vallejo cayó ante el francés Moïse Kouamé en un intenso encuentro que se extendió a cinco sets y terminó con parciales de 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6. Tras el partido, el sudamericano expresó su malestar por algunas decisiones arbitrales y apuntó contra la jueza de silla, Ana Carvalho.

Durante sus declaraciones, el paraguayo sostuvo que encuentros de ese tipo deberían ser dirigidos por hombres debido a la presión del público presente, comentarios que rápidamente generaron repercusión en el mundo del tenis y fueron ampliamente criticados por distintos sectores.

El partido se disputó en un clima de gran intensidad, con el público francés apoyando de manera constante a Kouamé, una de las jóvenes promesas locales. Sin embargo, las palabras de Vallejo fueron consideradas inapropiadas y provocaron una inmediata reacción por parte de la organización.

Más allá de la polémica con el arbitraje, el tenista también cuestionó el comportamiento de los espectadores, aunque reconoció que el respaldo de la gente terminó beneficiando emocionalmente a su rival durante el desarrollo del encuentro.

Una sanción sin precedentes

La respuesta de Roland Garros no tardó en llegar. Las autoridades del torneo decidieron aplicar una multa económica ejemplar a Daniel Vallejo por sus declaraciones posteriores al partido.

Según trascendió, la sanción asciende a 65.000 euros, una cifra que se convirtió en la más elevada impuesta en la historia del certamen francés por este tipo de conductas.

La decisión busca enviar un mensaje contundente respecto al respeto hacia los oficiales del torneo y a los valores que promueve una de las competencias más importantes del circuito profesional.