Con un penal discutido sobre la hora, se lo empataron a 9 de Julio en Chivilcoy

9 de Julio se vuelve de su excursión por territorio bonaerense con un sabor agridulce, tras empatar 2 a 2 frente a Independiente en un desenlace que dejó al León masticando bronca. En el marco de la undécima fecha del Federal A, el equipo dirigido por Marcelo Varela fue ampliamente superior durante gran parte del encuentro, pero una serie de decisiones arbitrales y la falta de efectividad para cerrar el pleito le impidieron traerse los tres puntos a casa.

El conjunto juliense saltó al campo de juego con la firme intención de dejar atrás el traspié de la jornada pasada, mostrando una versión protagonista desde el pitazo inicial. Con un trabajo sólido en la recuperación de la mano de Ramírez y Varela, el "9" construyó circuitos ofensivos donde Del Sole se destacó como la pieza clave de desequilibrio. Fruto de esta insistencia, Solari abrió el marcador a los 20 minutos tras una excelente habilitación de Del Sole y una oportuna aparición en el área.

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⚽ Larrea asistió y Solari convirtió para el 1-0 de 9 de Julio de Rafaela 🆚 Independiente, por la fecha 11 del #FederalA.



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A pesar de contar con ocasiones claras para ampliar la ventaja, incluyendo un remate en el palo de Troncoso y un mano a mano desperdiciado por Larrea, el equipo se mantuvo ordenado y seguro en defensa, respaldado por un Zanoni firme bajo los tres palos. En el complemento, el León ratificó su dominio con una transición rápida que terminó en el 2 a 0, anotado por Del Sole tras quedar cara a cara con el arquero local.

El Sapito para el segundo 🐸



Nico Del Sole no perdonó y amplía diferencias para el 9, que ahora le gana 2-0 al Rojo de Chivilcoy pic.twitter.com/UXSsQ3yZSU — Interior Futbolero (@InteriorFut) May 31, 2026

Sin embargo, el destino del encuentro cambió en la recta final. Un descuento de Independiente a los 43 minutos puso suspenso al cierre, que ya se tornaba tenso por la actuación del árbitro Novelli. En el tiempo de descuento, y en una jugada por demás discutida, el juez sancionó un penal tras un contacto en el área que terminó en el empate definitivo mediante la ejecución de Benítez.

¡AGÓNICO EMPATE DEL ROJO!



Con goles de Rodríguez y Benítez en los últimos 10 minutos de juego, Independiente salvó un punto 🆚 9 de Julio tras encontrarse 0-2 abajo. pic.twitter.com/nA4x2ond8Y — Interior Futbolero (@InteriorFut) May 31, 2026

Para el Juliense, la igualdad se siente como un premio exagerado para el local, ya que el desarrollo del juego mostró una diferencia técnica y táctica a favor de la visita. Aunque la bronca predomina por los puntos que se escaparon en el tramo final, el equipo ratificó que mantiene una estructura competitiva. Si 9 de Julio logra capitalizar su próxima presentación en su fortaleza local, este punto obtenido en Buenos Aires podrá ser valorado como un paso necesario en su lucha por la clasificación.