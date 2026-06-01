Juan Manuel Cerúndolo se enfrenta a Mateo Berrettini para alargar su sueño en Roland Garros

Juan Manuel Cerúndolo afrontará este lunes uno de los desafíos más importantes de su carrera cuando se mida con el italiano Matteo Berrettini por un lugar en los cuartos de final de Roland Garros. El argentino atraviesa el mejor momento de su campaña en un Grand Slam y buscará seguir sorprendiendo en el polvo de ladrillo parisino.

El encuentro está programado para disputarse en la cancha principal del torneo y comenzará no antes de las 10:20 (hora de Argentina). Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

La gran incógnita pasa por el estado físico del tenista argentino. Cerúndolo viene de protagonizar una verdadera maratón frente al español Martín Landaluce, a quien derrotó en un encuentro que rozó las seis horas de duración y que terminó definiéndose en un ajustadísimo quinto set.

Después de esa histórica clasificación, el bonaerense no ocultó el desgaste acumulado tras una semana cargada de emociones, especialmente luego de haber conseguido una de las mayores sorpresas del torneo al eliminar al italiano Jannik Sinner, número uno del ranking mundial.

Ahora tendrá enfrente a otro rival de jerarquía. Berrettini llega como uno de los jugadores más peligrosos del circuito gracias a la potencia de su saque y a la agresividad de sus golpes desde el fondo de la cancha, características que contrastan con el estilo más paciente y consistente que suele proponer Cerúndolo.

El duelo promete ser un interesante choque de estilos entre dos jugadores que buscan seguir avanzando en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial. Para el argentino, además, representa la oportunidad de continuar escribiendo la mejor actuación de su carrera en un torneo de Grand Slam.