Benjamín Vicuña mostró su reencuentro con sus hijos después de estar dos meses alejados

Benjamín Vicuña volvió a compartir tiempo con todos sus hijos y lo reflejó con un emotivo mensaje en sus redes sociales. El actor chileno se reunió nuevamente con Magnolia y Amancio, quienes habían estado durante las últimas semanas en Turquía junto a su madre, la China Suárez, y Mauro Icardi.

A través de sus historias de Instagram, Vicuña publicó una imagen en la que se puede ver a sus cinco hijos —Bautista, Beltrán, Benicio, Magnolia y Amancio— caminando juntos, en una postal que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Junto a la fotografía, el actor eligió compartir una reflexión que refleja la importancia que le da al vínculo entre hermanos. “La hermandad no consiste en caminar delante ni detrás de alguien, sino a su lado”, escribió, citando al filósofo y escritor Albert Camus.

La publicación dejó en evidencia la emoción de Vicuña por volver a estar rodeado de todos sus hijos y por verlos compartir tiempo juntos, más allá de las distintas dinámicas familiares.

El gesto también tuvo repercusión dentro del círculo familiar: Bautista Vicuña, el hijo mayor del actor y de Pampita Ardohain, compartió la historia en su propia cuenta de Instagram, acompañando el mensaje de unión familiar.