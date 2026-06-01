Walas contó cómo logró bajar 18 kilos en tres meses

El cantante de Massacre, Walas, sorprendió al revelar que logró bajar 18 kilos tras iniciar un tratamiento supervisado por Adrián Cormillot. El músico habló sobre el cambio físico que experimentó en los últimos meses y destacó el acompañamiento profesional que recibió durante todo el proceso.

Durante una entrevista en Infama (América), el artista contó que la propuesta surgió de manera inesperada cuando Cormillot, habitual asistente a los shows de la banda, le sugirió comenzar un plan para mejorar su salud.

“Gracias a Adrián Cormillot bajé 18 kilos”, expresó Walas, quien aseguró sentirse mucho mejor físicamente después de adoptar nuevos hábitos.

Según explicó, el descenso de peso se produjo a lo largo de varios meses y actualmente continúa bajo seguimiento médico. Incluso reveló que comenzó con un tratamiento ambulatorio y luego intensificó los controles dentro de la clínica.

El músico reconoció que el exceso de peso ya estaba afectando su bienestar y su desempeño físico. “Me sentía muy pesado”, admitió, al tiempo que recordó que gran parte de su vida estuvo ligada al deporte.

Excampeón de skate y apasionado del surf y el snowboard, Walas explicó que el sobrepeso representaba una carga extra para su cuerpo y especialmente para sus piernas, algo que lo motivó a tomar la decisión de cambiar.

Además, señaló que su participación en MasterChef Celebrity influyó en el aumento de peso que experimentó en los últimos años. Según contó, durante el programa incorporó una gran cantidad de preparaciones de pastelería y dulces que terminaron modificando sus hábitos alimenticios.

Respecto al plan que sigue actualmente, aclaró que no se trata de una dieta restrictiva. Por el contrario, destacó que la clave está en mantener una alimentación ordenada, con varias comidas distribuidas a lo largo del día.

Mientras continúa con el tratamiento, Walas celebra los resultados obtenidos y asegura que el cambio no solo se refleja en la balanza, sino también en su energía, movilidad y calidad de vida.