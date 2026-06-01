Diego Castro destacó el vínculo de amor que formó con Momi Giardina tras su separación

Diego Castro habló sin filtros sobre el vínculo que mantiene con Momi Giardina, madre de su hija Juli Castro, y sorprendió al definirla como su “mejor amiga”. Durante su participación en el programa de Juana Viale, el actor y productor explicó cómo evolucionó la relación entre ambos tras más de dos décadas separados y descartó por completo una posible reconciliación amorosa.

En medio de la charla, Juana quiso saber si todavía existía alguna posibilidad de que retomaran la relación sentimental. Sin rodeos, Castro respondió con humor y contundencia: “No, eso no va a pasar”, dejando en claro que el vínculo que los une hoy pasa exclusivamente por la amistad y la familia que construyeron juntos.

Lejos de cualquier tensión, el conductor destacó que, aunque la pareja no funcionó, lograron mantener una relación sólida basada en el respeto y el cariño. “Somos una familia, seguimos siendo un equipo”, explicó al referirse a la dinámica que mantienen junto a su hija Juli.

Según contó, la separación ocurrió hace más de veinte años, pero eso nunca impidió que continuaran compartiendo decisiones importantes y acompañándose mutuamente. “El amor está, pero desde otro lugar”, señaló, diferenciando claramente el afecto familiar del amor romántico.

Castro remarcó además que tanto él como Giardina priorizaron siempre el bienestar de su hija, lo que permitió construir una relación sana y cercana pese al paso del tiempo. “Tenemos un vínculo muy fuerte y genuino”, afirmó.

La propia Juli Castro había hablado anteriormente sobre la relación de sus padres y aseguró que siempre los vio como grandes amigos. En una entrevista, contó que crecieron separados desde que ella era muy pequeña, pero que jamás sintió conflictos entre ellos.

“Se llevan como hermanos”, explicó la actriz y bailarina, quien destacó la unión familiar que mantienen hasta el día de hoy. Según relató, las decisiones importantes suelen conversarlas entre los tres y existe una relación de confianza muy sólida.

Además, Juli expresó en varias oportunidades la admiración que siente por sus padres y el rol fundamental que tuvieron en su formación artística. Sobre Momi Giardina, aseguró que es “la mejor mamá del mundo”, mientras que también destacó la influencia de Diego Castro en su carrera dentro del espectáculo.

Las declaraciones de Castro volvieron a poner en evidencia que, aunque la historia de amor terminó hace años, la amistad y el compromiso familiar siguen siendo el eje de una relación que logró reinventarse con el paso del tiempo.