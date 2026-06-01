Emilia Mernes fue declarada ciudadana ilustre en Nogoyá

La cantante Emilia Mernes recibió uno de los reconocimientos más importantes de su vida al ser declarada ciudadana ilustre de Nogoyá, la localidad entrerriana donde nació y dio sus primeros pasos antes de convertirse en una de las figuras más exitosas de la música argentina. La ceremonia se realizó en la Casa de la Cultura y reunió a vecinos, familiares, amigos, autoridades y fanáticos que quisieron acompañarla en una jornada cargada de emoción.

El homenaje fue impulsado por el municipio y el Concejo Deliberante como reconocimiento a su trayectoria artística y al impacto que genera como representante de la ciudad en escenarios nacionales e internacionales. A lo largo de los años, Emilia construyó una carrera que la llevó desde sus inicios en grupos locales y su paso por Rombai hasta consolidarse como una de las principales exponentes del pop urbano latino.

Visiblemente emocionada, la artista agradeció el reconocimiento y recordó sus raíces. “Nogoyá es parte de mi historia. Acá están mis recuerdos, mi familia, mis amigos y todo lo que me formó como persona”, expresó durante el acto.

La llegada de Emilia revolucionó la ciudad. Decenas de seguidores se acercaron para verla de cerca y acompañarla en una jornada especial que coincidió con un momento de enorme crecimiento profesional para la cantante, quien viene de realizar presentaciones internacionales y colaborar con importantes artistas de la escena musical.

Autoridades provinciales y municipales destacaron el valor simbólico del reconocimiento y remarcaron el ejemplo que representa para las nuevas generaciones. Durante la ceremonia, señalaron que su historia demuestra que el talento, el esfuerzo y la perseverancia pueden abrir puertas más allá de cualquier frontera.

En las horas previas al acto, Emilia compartió recuerdos de su infancia y fotografías familiares que despertaron una ola de mensajes de cariño por parte de sus seguidores. La artista recordó sus comienzos cantando en eventos locales y aseguró que nunca olvidó el lugar donde nació.

A pesar de la intensa agenda que mantiene alrededor del mundo, la cantante continúa visitando su ciudad cada vez que tiene la oportunidad y conserva un fuerte vínculo con sus afectos y con los lugares que marcaron su crecimiento.

Durante su discurso, también dedicó unas palabras a sus padres, amigos y seres queridos. “Puedo conocer muchos lugares, pero mi lugar favorito siempre va a ser este”, afirmó ante el aplauso de los presentes.

El reconocimiento llegó en una etapa de gran exposición para Emilia, que en los últimos meses participó de importantes conciertos, lanzó nuevas colaboraciones y cerró exitosamente una gira internacional. Sin embargo, la artista dejó en claro que este homenaje ocupa un lugar especial en su corazón.

Tras la ceremonia, confesó que vivió los días previos con mucha sensibilidad. “Estuve muy emocionada y lloré bastante”, reconoció entre sonrisas. Además, dejó una promesa que despertó la ilusión de los vecinos: realizar próximamente un show en Nogoyá para compartir con su gente uno de los momentos más importantes de su carrera.