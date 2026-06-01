Escalada sin freno: Beirut vuelve a ser blanco de ataques mientras crece la tensión entre Israel, Hezbollah e Irán

La situación en Medio Oriente atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. La reanudación de ataques en territorio libanés, especialmente en los suburbios del sur de Beirut, profundizó un conflicto que ya provocó miles de víctimas y desplazamientos masivos, mientras las posibilidades de una salida diplomática siguen condicionadas por las exigencias de los principales actores involucrados.

Durante los últimos días, las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones en el sur del Líbano con el objetivo declarado de neutralizar posiciones de Hezbollah. Entre los avances militares más significativos se encuentra la toma de puntos estratégicos, incluido el histórico castillo de Beaufort, en una ofensiva que marca uno de los movimientos más profundos del ejército israelí dentro del territorio libanés en más de dos décadas.

La respuesta de Hezbollah no tardó en llegar. El grupo respaldado por Irán incrementó el lanzamiento de drones y proyectiles hacia territorio israelí, ampliando la confrontación a ambos lados de la frontera. Según cifras oficiales, el conflicto ya dejó más de 3.400 muertos en el Líbano y obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares desde marzo.

Las autoridades israelíes sostienen que sus acciones buscan frenar los ataques provenientes del Líbano, que también han causado víctimas en el norte de Israel. Los enfrentamientos han dejado decenas de militares y civiles fallecidos, mientras el uso de nuevas tecnologías, como drones guiados mediante fibra óptica, ha agregado complejidad al escenario bélico.

Uno de los episodios que más preocupación generó fue la decisión del gobierno israelí de extender los bombardeos a los suburbios del sur de Beirut, una zona considerada bastión de Hezbollah. La ofensiva se produjo luego de que Israel denunciara reiteradas violaciones del alto el fuego y ataques contra distintas localidades israelíes.

La capital libanesa había permanecido relativamente al margen de las hostilidades desde la entrada en vigor de la tregua anunciada meses atrás. Sin embargo, los recientes ataques representan un nuevo deterioro de la situación y alimentan los temores de una expansión aún mayor del conflicto.

En paralelo, Irán endureció su posición diplomática y condicionó cualquier avance en las conversaciones con Estados Unidos al cese total de las operaciones militares israelíes en el Líbano. Teherán mantiene su respaldo político y estratégico a Hezbollah, aunque diversos analistas consideran que la organización enfrenta un escenario más complejo que en años anteriores.

Desde Washington intentan impulsar una fórmula de desescalada basada en compromisos simultáneos. La propuesta contempla el fin de los ataques de Hezbollah contra Israel a cambio de la suspensión de las incursiones israelíes sobre Beirut y otras zonas del territorio libanés.

Mientras tanto, las autoridades del Líbano reclaman una intervención internacional más firme. El presidente Joseph Aoun calificó los bombardeos como una agresión injustificable y aseguró que el gobierno trabaja para asistir a las poblaciones afectadas. En la misma línea, dirigentes aliados de Hezbollah manifestaron disposición a respetar un alto el fuego, aunque condicionaron esa posibilidad a una interrupción simultánea de las operaciones israelíes.

Con las negociaciones estancadas y los enfrentamientos en aumento, la población civil continúa siendo la principal víctima de una crisis que no muestra señales claras de resolución y que mantiene en vilo a toda la región.