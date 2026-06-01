Los riesgos de consumir demasiada proteína

SALUD Y NUTRICIÓN Ana COHEN

Consumir proteínas se ha convertido en una de las principales tendencias alimentarias de los últimos años. Desde productos enriquecidos hasta recomendaciones en redes sociales, el mensaje parece ser siempre el mismo: cuanto más, mejor. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que la mayoría de los adultos ya consume suficientes proteínas y que excederse de manera habitual podría traer algunas consecuencias para la salud.

Diversos estudios muestran que muchas personas intentan aumentar su ingesta proteica, aunque no necesariamente lo necesitan. Si bien las proteínas son fundamentales para el organismo, los expertos coinciden en que más cantidad no siempre se traduce en mayores beneficios.

Cuando el exceso puede convertirse en un problema

Según nutricionistas y médicos especializados, los riesgos comienzan a aparecer especialmente cuando la alimentación se basa en cantidades elevadas de proteínas de origen animal, sobre todo carnes rojas y procesadas.

1. Mayor riesgo cardiovascular y de diabetes tipo 2

Gran parte de la proteína consumida habitualmente proviene de carnes, embutidos y otros productos animales.

Las investigaciones han encontrado que quienes consumen mayores cantidades de carne roja y procesada presentan un riesgo más elevado de desarrollar enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2.

Los especialistas explican que estos alimentos suelen contener altos niveles de grasas saturadas, que favorecen el aumento del colesterol LDL ("colesterol malo") y pueden incrementar el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular.

Además, ciertos compuestos presentes en las carnes procesadas pueden favorecer procesos inflamatorios y alterar la sensibilidad a la insulina.

2. Posible aumento del riesgo de cáncer

Otro de los puntos que genera preocupación es la asociación entre el consumo excesivo de carnes rojas y procesadas y determinados tipos de cáncer.

Los estudios científicos muestran que las dietas con alta presencia de estos alimentos se vinculan especialmente con un mayor riesgo de cáncer colorrectal.

Por este motivo, los expertos recomiendan priorizar otras fuentes proteicas como:

  • Legumbres
  • Soja y derivados
  • Frutos secos
  • Pescado
  • Lácteos fermentados como el yogur

3. Problemas digestivos y estreñimiento

Quienes aumentan significativamente las proteínas suelen reducir, muchas veces sin darse cuenta, el consumo de alimentos ricos en fibra.

La fibra cumple un papel clave en la salud intestinal porque favorece el tránsito digestivo y alimenta las bacterias beneficiosas que forman parte del microbioma intestinal.

Cuando predominan las proteínas y disminuyen frutas, verduras y cereales integrales, pueden aparecer síntomas como:

  • Estreñimiento
  • Distensión abdominal
  • Alteraciones digestivas

Los nutricionistas recomiendan mantener una alimentación equilibrada donde las verduras ocupen una parte importante del plato.

4. Aumento de peso

Existe la creencia de que consumir más proteínas ayuda automáticamente a perder peso o ganar masa muscular.

Sin embargo, los especialistas recuerdan que las calorías excedentes también se almacenan como grasa, independientemente de si provienen de proteínas, grasas o carbohidratos.

Además, algunos alimentos proteicos poseen muchas más calorías que frutas y verduras, por lo que reemplazar estos últimos por grandes cantidades de carnes o productos proteicos puede terminar favoreciendo el aumento de peso.

5. Sobrecarga renal en personas con enfermedad renal

Para quienes tienen riñones sanos, un consumo moderadamente elevado de proteínas no suele representar un problema.

No obstante, en personas que padecen enfermedad renal crónica, una ingesta excesiva puede aumentar la carga de trabajo de los riñones y acelerar el deterioro de su función.

También podría favorecer la aparición de cálculos renales en algunos casos, especialmente cuando el consumo de proteínas animales es muy elevado y la hidratación es insuficiente.

La clave está en el equilibrio

Los especialistas coinciden en que las proteínas son indispensables para la salud, pero remarcan que una alimentación equilibrada sigue siendo la mejor estrategia.

La recomendación general es combinar proteínas de calidad con:

  • Verduras
  • Frutas
  • Legumbres
  • Cereales integrales
  • Grasas saludables

De esta manera, el organismo obtiene todos los nutrientes necesarios sin caer en excesos que, a largo plazo, podrían generar efectos contraproducentes.

