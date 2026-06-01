Santa Fe crece por el campo, pero sufre por la falta de inversiones y el freno del consumo

Un reciente informe sobre la situación económica y social de Santa Fe expone una realidad marcada por fuertes contrastes. Mientras el sector agropecuario impulsa las exportaciones y sostiene parte de la actividad económica, la provincia enfrenta una pronunciada caída de los fondos nacionales para infraestructura, un mercado interno debilitado y niveles de pobreza que continúan afectando a cientos de miles de personas.

Uno de los datos más contundentes del estudio es el derrumbe de las transferencias discrecionales enviadas por el Estado nacional al sector público santafesino. Entre enero y mediados de mayo de este año, la provincia recibió poco más de 21.700 millones de pesos, una cifra que representa apenas una fracción de los recursos girados durante 2023 cuando se ajustan los valores por inflación.

La reducción impacta especialmente en la obra pública. Actualmente, la gran mayoría de los fondos transferidos se destina a gastos corrientes vinculados a programas educativos y asistencia social, mientras que los recursos para infraestructura quedaron reducidos a una porción mínima. El resultado es una virtual paralización de las inversiones nacionales en territorio santafesino.

En paralelo, la economía provincial muestra señales mixtas. Durante el primer bimestre de 2026 la actividad registró una expansión moderada, aunque muy por debajo de los niveles observados el año anterior. El principal motor continúa siendo el agro, favorecido por una campaña agrícola de alto rendimiento que permitió un fuerte crecimiento del sector primario.

La construcción también evidenció una recuperación respecto de los registros previos, aunque los indicadores muestran una evolución irregular y sin una tendencia sólida de crecimiento. Los permisos de edificación continúan fluctuando y el sector enfrenta dificultades asociadas a la pérdida del poder adquisitivo, el encarecimiento del financiamiento y la incertidumbre económica.

Fuera del complejo agroexportador, el panorama es más complejo. Diversas actividades urbanas permanecen estancadas o en retroceso. El comercio, el transporte, las comunicaciones y el sector inmobiliario registraron caídas, reflejando una demanda interna que todavía no logra recuperarse plenamente.

El comportamiento de las exportaciones ofrece uno de los pocos puntos claramente positivos. Durante el primer trimestre del año, las ventas externas crecieron impulsadas principalmente por los productos agroindustriales. La mejora respondió tanto a un mayor volumen exportado como a mejores condiciones de precios internacionales y a una reducción de la brecha cambiaria.

Sin embargo, especialistas advierten que persiste una asignatura pendiente: incrementar el valor agregado de la producción provincial. Los productos industriales continúan representando una porción menor de las exportaciones totales, pese a que generan un ingreso considerablemente superior por tonelada exportada.

El consumo interno, por su parte, sigue mostrando señales de debilidad. Las ventas en supermercados y autoservicios registraron variaciones positivas frente al año pasado, aunque con retrocesos respecto de los primeros meses de 2026. Los artículos para el hogar, los productos de higiene y las bebidas figuran entre los rubros más afectados.

La retracción también se observa en los servicios públicos y el transporte. La disminución en la utilización de estos servicios es interpretada como una señal de desaceleración económica y de ajustes en los gastos de los hogares.

En materia social, los indicadores muestran una mejora parcial. La pobreza descendió en los principales centros urbanos de la provincia durante el segundo semestre de 2025, aunque los niveles continúan siendo elevados. Miles de familias permanecen por debajo de la línea de pobreza y una parte significativa de ellas ni siquiera logra cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Particular preocupación genera la situación en el Gran Santa Fe, donde la indigencia aumentó durante el último período relevado. Este fenómeno refleja que, pese a algunas mejoras generales, amplios sectores de la población continúan atravesando severas dificultades económicas.

A este escenario se suma una inflación que mantiene presión sobre el presupuesto familiar. Los mayores incrementos se registraron en vivienda, servicios básicos, educación y transporte, rubros que absorben una porción creciente de los ingresos de los hogares.

El diagnóstico final plantea una paradoja que atraviesa a la economía santafesina: la provincia continúa generando riqueza, producción y divisas gracias a su potente complejo agroexportador, pero enfrenta dificultades para que ese crecimiento se traduzca en mejores condiciones de vida para toda la población. La caída de la inversión pública, el bajo dinamismo del consumo y la persistencia de la pobreza aparecen como algunos de los principales desafíos para los próximos años.