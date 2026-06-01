Cómo fortalecer las defensas con el frío

Con la llegada del otoño y las bajas temperaturas, muchas personas buscan estrategias para fortalecer sus defensas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que no existe una fórmula mágica ni un suplemento único capaz de garantizar una buena inmunidad. La clave está en una combinación de hábitos sostenidos en el tiempo que permitan al organismo funcionar de manera equilibrada.

El sistema inmune: una red inteligente

Para la investigadora en neurociencias Luisa Andreoli, el sistema inmunológico es uno de los mecanismos más complejos e inteligentes del cuerpo humano, encargado de mantener el equilibrio interno y restaurar la armonía cuando algún factor lo altera.

Según explica, a diferencia de los tratamientos que actúan sobre síntomas específicos, el sistema inmune trabaja de forma coordinada para identificar amenazas, reparar tejidos y recuperar el funcionamiento normal del organismo.

La nutricionista Fiorella Vitelli coincide en que las defensas no se construyen cuando aparecen los síntomas, sino mucho antes, a través de acciones cotidianas como dormir bien, alimentarse adecuadamente, controlar el estrés y realizar actividad física.

Los pilares que fortalecen las defensas

Los especialistas destacan que el sistema inmune necesita energía y nutrientes para funcionar correctamente. La producción de anticuerpos, la activación de células defensivas y la reparación de tejidos demandan recursos constantes.

Por eso, una alimentación equilibrada resulta fundamental. Además de un adecuado aporte de proteínas, el organismo requiere micronutrientes esenciales como:

Hierro

Zinc

Vitaminas A, C y D

Vitamina K

Vitaminas del complejo B

Sin embargo, la nutrición es solo una parte de la ecuación. Vitelli remarca que el movimiento regular, el descanso de calidad y la gestión del estrés son tan importantes como la alimentación para mantener un sistema inmune eficiente.

El impacto del estrés en las defensas

Diversos estudios muestran que el estrés sostenido puede debilitar significativamente la respuesta inmunológica.

La psicóloga Patricia Faur explica que el estrés crónico mantiene elevados los niveles de cortisol, una hormona que, cuando permanece alta durante mucho tiempo, altera el funcionamiento de las células encargadas de defender al organismo.

Entre sus consecuencias se encuentran:

Menor capacidad para combatir virus y bacterias.

Mayor susceptibilidad a infecciones.

Incremento de la inflamación crónica.

Mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas.

La médica pediatra Ximena Lorca advierte que este fenómeno también afecta a niños y adolescentes, especialmente cuando están sometidos a exigencias constantes, exceso de actividades o situaciones de presión prolongada.

El intestino: un protagonista clave

Uno de los conceptos más respaldados por la ciencia actual es la estrecha relación entre la salud intestinal y la inmunidad.

Se estima que entre el 70% y el 80% de las células inmunitarias del cuerpo se encuentran asociadas al intestino, donde conviven millones de microorganismos que forman la microbiota.

Mantener una microbiota saludable contribuye a:

Regular la inflamación.

Entrenar al sistema inmune.

Favorecer la absorción de nutrientes.

Actuar como barrera frente a microorganismos dañinos.

Para cuidarla, los especialistas recomiendan:

Reducir ultraprocesados, azúcares y harinas refinadas.

Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.

Incorporar alimentos fermentados de manera regular.

La mirada del Ayurveda

La medicina ayurvédica sostiene desde hace miles de años que la salud depende en gran medida de la capacidad digestiva.

La médica Liliana Gastal explica que, según esta tradición, una digestión eficiente permite generar "ojas", un concepto asociado a la vitalidad, la resistencia física y la inmunidad.

Además, el Ayurveda propone una visión más amplia del bienestar, considerando que no solo influye lo que se come, sino también lo que se ve, se escucha y se experimenta emocionalmente.

Desde esta perspectiva, la salud surge cuando existe equilibrio entre cuerpo, mente y emociones.

El rol del reishi y otras terapias complementarias

La doctora Florencia Giecco destaca el uso del reishi (Ganoderma lucidum), un hongo medicinal utilizado desde hace siglos en la medicina tradicional china.

Según explica, su principal característica es la capacidad de actuar como inmunomodulador, ayudando al organismo a regular la respuesta inmune en lugar de simplemente estimularla.

Por su parte, la medicina homeopática también propone tratamientos individualizados orientados a fortalecer la capacidad natural de defensa del organismo.

Nutrientes esenciales para la inmunidad

Hierro

Participa en el transporte de oxígeno y en la multiplicación de células inmunes.

Fuentes: carne vacuna, pollo, pescado, lentejas, garbanzos, espinaca, avena y semillas de calabaza.

Vitamina C

Contribuye al funcionamiento de las células defensivas y mejora la absorción del hierro vegetal.

Fuentes: cítricos, kiwi, frutillas, morrones, brócoli y perejil.

Zinc

Interviene en el desarrollo de células inmunitarias y en la regulación de la inflamación.

Fuentes: carnes, mariscos, legumbres, semillas de calabaza, nueces y avena.

Vitamina D

Actúa como reguladora de la respuesta inmune y ayuda a controlar la inflamación.

Fuentes: exposición solar responsable, yema de huevo y pescados grasos.

Vitamina A

Contribuye al mantenimiento de las mucosas respiratorias e intestinales, consideradas la primera barrera defensiva.

Fuentes: hígado, lácteos enteros, zanahoria, calabaza y espinaca.

Proteínas

Son indispensables para producir anticuerpos y nuevas células defensivas.

Fuentes: huevos, carnes, pescado, lácteos, legumbres y tofu.

Construir defensas todos los días

Los especialistas coinciden en un concepto central: la inmunidad no se fortalece de un día para otro ni depende de un único alimento o suplemento.

Dormir bien, reducir el estrés, moverse regularmente, mantener una alimentación variada y cuidar la salud intestinal son las herramientas más efectivas para que el organismo pueda responder de manera adecuada ante las amenazas externas.

Más que buscar soluciones rápidas, la verdadera prevención consiste en construir hábitos sostenibles que permitan al cuerpo funcionar en equilibrio durante todo el año.