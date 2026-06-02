Junio pone a prueba el delicado equilibrio entre dólar, tasas e inflación

La estabilidad cambiaria sigue sostenida por la liquidación de la cosecha gruesa

Las reservas del Banco Central alcanzaron niveles máximos desde 2019

Las tasas en pesos continúan por debajo de la inflación esperada

El mercado empieza a mirar con atención la segunda mitad del año

La desaceleración inflacionaria todavía convive con expectativas elevadas

El equilibrio entre dólar, inflación y tasas será clave para sostener el carry

El inicio de junio encuentra a la economía argentina atravesando una etapa de relativa estabilidad cambiaria y desaceleración inflacionaria, aunque bajo un esquema que todavía despierta interrogantes entre analistas e inversores. La combinación de un Banco Central comprador de divisas, reservas internacionales en niveles que no se observaban desde 2019 y una inflación que continúa moderándose construyó un escenario de mayor calma financiera. Sin embargo, las tasas en pesos aún no logran ganarle a los precios y el mercado ya empieza a mirar con atención la segunda mitad del año.

Durante mayo, el frente externo mostró señales favorables para el Gobierno. El Banco Central concretó una de las mayores compras diarias de dólares del año, acumulando más de u$s9.600 millones desde enero y llevando las reservas brutas por encima de los u$s48.500 millones. A esto se sumó el nuevo desembolso habilitado tras la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un respaldo que fortaleció la posición financiera oficial.

Ese contexto, acompañado por la liquidación de la cosecha gruesa, permitió sostener una oferta de divisas abundante y contener las presiones sobre el tipo de cambio. El dólar oficial mayorista cerró mayo cerca de los $1.400 y las proyecciones privadas no anticipan sobresaltos inmediatos. Los cálculos más extendidos dentro del mercado estiman un movimiento gradual del tipo de cambio durante los próximos meses, con una depreciación moderada que recién ganaría velocidad hacia finales de año.

La continuidad de la liquidación agrícola aparece como uno de los factores centrales para explicar la estabilidad cambiaria de corto plazo. A eso se suma un componente estacional clave: junio suele incrementar la demanda de pesos debido al pago del medio aguinaldo, lo que ayuda a absorber tensiones monetarias y financieras.

No obstante, detrás de esa tranquilidad persiste una discusión cada vez más presente entre economistas: el atraso relativo del tipo de cambio y el rendimiento negativo de las tasas frente a la inflación. El esquema actual sostiene el atractivo del carry trade, es decir, la estrategia de posicionarse en pesos aprovechando la estabilidad cambiaria, pero lo hace con márgenes cada vez más ajustados.

Las tasas de interés proyectadas para junio se ubican apenas por debajo del 2% mensual efectivo, mientras que la inflación esperada todavía se mantiene por encima de ese nivel. Esa diferencia implica que las colocaciones tradicionales continúan ofreciendo retornos reales negativos, un fenómeno que el mercado tolera mientras persista la calma cambiaria y el flujo de dólares siga abasteciendo al sistema.

En ese sentido, las próximas licitaciones del Tesoro serán observadas de cerca. Los analistas intentarán detectar si los inversores comienzan a exigir mayores rendimientos para renovar deuda en pesos, una señal que podría marcar el inicio de un cambio de expectativas sobre la política monetaria y cambiaria.

La desaceleración inflacionaria, mientras tanto, continúa siendo uno de los principales activos del Gobierno. Tras el 2,6% registrado en abril, las estimaciones privadas para mayo anticipan una nueva baja, con proyecciones cercanas al 2,1%. La moderación de los aumentos en servicios públicos y combustibles contribuye a sostener esa dinámica, al igual que la ausencia de fuertes presiones estacionales en rubros sensibles como educación, turismo o indumentaria.

Sin embargo, algunos componentes siguen generando preocupación. Los alimentos continúan mostrando aumentos superiores al promedio general y las expectativas inflacionarias de los consumidores todavía permanecen elevadas. A doce meses, las proyecciones privadas siguen ubicándose muy por encima de los registros mensuales actuales, una señal de que la confianza en la estabilidad definitiva de los precios todavía no termina de consolidarse.

La economía ingresa así en un período donde el equilibrio dependerá de múltiples variables actuando en simultáneo. El Gobierno necesita preservar la estabilidad cambiaria, continuar acumulando reservas y evitar una aceleración inflacionaria, mientras intenta sostener el atractivo de los instrumentos en pesos sin provocar un freno mayor sobre la actividad.

Por ahora, la combinación de dólares del agro, respaldo del FMI y desaceleración inflacionaria le permite transitar junio con cierta tranquilidad. Pero el mercado ya comienza a preguntarse cuánto tiempo podrá sostenerse un esquema donde el dólar se mueve por debajo de la inflación y las tasas todavía no alcanzan para ofrecer rendimientos positivos en términos reales.