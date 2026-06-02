El FMI flexibilizó las metas y le dio aire al Gobierno para sostener el plan económico

El FMI redujo en u$s11.800 millones la meta de reservas para junio de 2026

El Banco Central pasó de una meta positiva a una exigencia de reservas negativas

El Gobierno también obtuvo un alivio en las metas fiscales previstas para este año

La flexibilización refleja tensiones entre el equipo económico y el organismo internacional

La acumulación de reservas se convirtió en una demanda creciente de los mercados

El oficialismo busca mostrar el respaldo del FMI como una validación de su programa económico

El Gobierno nacional consiguió una bocanada de oxígeno clave en uno de los frentes más sensibles de su programa económico. En la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el organismo decidió flexibilizar las metas de acumulación de reservas y también alivió las exigencias fiscales previstas para este año, en una señal que refuerza el respaldo político y financiero a la administración de Javier Milei.

La modificación más relevante estuvo vinculada al Banco Central. El FMI redujo en u$s11.800 millones la meta de reservas internacionales netas que la Argentina debía alcanzar en junio de 2026. La diferencia surge entre el objetivo fijado originalmente en agosto del año pasado y el nuevo esquema aprobado por el Directorio del organismo días atrás.

Con el programa inicial, el Banco Central debía llegar a mitad de año con reservas netas positivas por unos u$s3.200 millones. Tras la reformulación, la meta pasó a ser negativa en torno a los u$s8.600 millones. El cambio implica, en los hechos, una fuerte relajación de las exigencias que pesaban sobre la autoridad monetaria encabezada por Santiago Bausili.

La decisión del Fondo refleja las dificultades que enfrentó el Gobierno para acumular divisas en medio de una estrategia económica orientada a contener la inflación y sostener la estabilidad cambiaria. Durante buena parte de 2025, el Ejecutivo priorizó la desaceleración de precios y utilizó dólares para afrontar vencimientos de deuda, aun cuando el acuerdo contemplaba una acumulación más acelerada de reservas.

La alternativa para el organismo era endurecer la posición, rechazar las metas incumplidas y poner en riesgo la continuidad del programa financiero. Sin embargo, el FMI optó por recalibrar los objetivos y mantener el respaldo político al rumbo económico del oficialismo.

El nuevo escenario modifica de manera significativa la lectura sobre la situación del Banco Central. Las compras de dólares realizadas en el mercado cambiario durante los primeros meses de 2026 superaron los u$s9.000 millones. Bajo las metas originales, ese nivel todavía habría dejado reservas netas negativas por alrededor de u$s5.000 millones. Con el nuevo cálculo, en cambio, el Central pasaría a sobrecumplir ampliamente el objetivo de junio.

La flexibilización también acerca al Gobierno al cumplimiento de la meta prevista para diciembre, que ahora contempla reservas netas negativas por unos u$s4.100 millones. En términos prácticos, el cambio le permite al equipo económico mostrar mejores resultados sin modificar de fondo la dinámica cambiaria aplicada hasta el momento.

En paralelo, el Fondo también alivió las exigencias fiscales del ministro de Economía, Luis Caputo. El objetivo de superávit previsto para mitad de año fue reducido de $8,46 billones a $6,86 billones, otorgándole al Gobierno un margen mayor para administrar las cuentas públicas sin comprometer el cumplimiento formal del acuerdo.

El trasfondo de la decisión expone las tensiones existentes entre los técnicos del organismo y el equipo económico argentino. Desde el inicio de la gestión, tanto Caputo como el actual canciller Pablo Quirno defendieron públicamente la idea de que el nivel de reservas no representaba un problema central para la estabilidad macroeconómica. Incluso el propio Javier Milei relativizó en varias oportunidades la necesidad de acumular dólares como condición indispensable para consolidar el programa.

No obstante, la presión de los mercados financieros y del propio FMI terminó empujando al Banco Central a modificar gradualmente su estrategia. Recién a comienzos de este año, Bausili anunció la denominada “Fase 4” del programa monetario, que incluyó un compromiso explícito de compra de divisas para fortalecer las reservas internacionales.

Para distintos economistas, el cambio de metas confirma que el Gobierno recibió una nueva concesión del organismo multilateral. Algunos analistas destacan que durante 2025 la prioridad oficial fue evitar una aceleración inflacionaria, aun a costa de resignar acumulación de reservas. Otros remarcan que el FMI volvió a flexibilizar objetivos para sostener políticamente el programa argentino en un contexto internacional complejo y ante la cercanía del calendario electoral.

Mientras tanto, el Gobierno busca mostrar la revisión como una validación de su rumbo económico. La continuidad del acuerdo y el respaldo financiero del Fondo aparecen como piezas centrales para sostener la estabilidad cambiaria y fortalecer la confianza de los mercados en la segunda mitad del año.