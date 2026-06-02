Bianco cruzó a Milei por el consumo y lo acusó de mirar “una realidad paralela”

Carlos Bianco cuestionó a Javier Milei por sus publicaciones sobre el consumo

La polémica comenzó tras un video compartido por Santiago Oría en redes sociales

El funcionario bonaerense acusó al Presidente de vivir “en Narnia”

Bianco sostuvo que los salarios acumulan siete meses de caída real

Desde la Provincia advirtieron sobre precarización laboral y pérdida de empleo

El debate volvió a exponer dos miradas opuestas sobre la situación económica

La discusión sobre la situación económica volvió a escalar políticamente luego de que el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cuestionara con dureza al presidente Javier Milei por una serie de publicaciones en redes sociales vinculadas al consumo. El funcionario cercano a Axel Kicillof acusó al mandatario de construir una visión distorsionada de la realidad económica y aseguró que “vive en Narnia” al intentar mostrar un escenario de prosperidad basado en imágenes de restaurantes y calles concurridas.

La polémica comenzó durante el fin de semana, cuando el cineasta Santiago Oría, uno de los colaboradores más cercanos al oficialismo, compartió un video en el que podían verse largas filas para ingresar a una reconocida pizzería y una importante circulación de personas sobre la avenida Corrientes. La publicación buscaba transmitir la idea de un fuerte movimiento comercial y recreativo en la Ciudad de Buenos Aires.

“Otro finde con todo al taco. Calles llenas, estadios llenos, recitales llenos, teatros llenos, restaurantes explotados”, escribió Oría en su cuenta personal. El mensaje fue rápidamente replicado por Milei, quien aprovechó la publicación para responder a quienes cuestionan la evolución del consumo durante su gestión. “El consumo deprimido más loco de la historia de la humanidad. Y eso que el video es a fin de mes”, agregó el Presidente.

La respuesta del gobierno bonaerense no tardó en aparecer. Durante la habitual conferencia de prensa de los lunes, Bianco apuntó directamente contra el mandatario nacional y cuestionó la forma en que interpreta la situación económica del país. “Milei vive en Narnia”, lanzó el funcionario, quien además sostuvo que el jefe de Estado “se informa con los tuits de Yrigoyen que le hacen sus amigos para que esté tranquilo”.

El ministro bonaerense planteó que el Presidente utiliza imágenes aisladas para construir un relato optimista sobre el consumo, ignorando —según afirmó— los indicadores económicos que muestran un deterioro sostenido del poder adquisitivo y del mercado laboral. Para Bianco, las escenas de bares o restaurantes llenos no reflejan la realidad general de millones de argentinos afectados por la pérdida de ingresos y la caída de la actividad.

En ese contexto, el dirigente alineado con Axel Kicillof aseguró haber recopilado distintos informes económicos vinculados al empleo, salarios y consumo. Según explicó, los datos revelan una situación muy distinta a la planteada por el oficialismo nacional.

Entre los indicadores que mencionó, remarcó que los salarios registrados acumulan siete meses consecutivos de caída en términos reales y que los ingresos formales continúan creciendo por debajo de la inflación. De acuerdo con su análisis, esa dinámica profundiza la pérdida de poder de compra y limita la recuperación del consumo masivo.

Bianco también puso el foco sobre el mercado laboral y advirtió acerca de un aumento de la precarización y la pérdida de puestos de trabajo. En ese marco, cuestionó que el Gobierno nacional intente instalar una percepción positiva de la economía utilizando imágenes de sectores específicos del consumo urbano.

“Lo que está estallado no son los restaurantes ni los cines, sino el país”, afirmó el funcionario bonaerense, profundizando así el tono del enfrentamiento político entre la administración provincial y la Casa Rosada.

La disputa vuelve a exponer dos lecturas completamente opuestas sobre la marcha de la economía. Mientras el Gobierno nacional insiste en mostrar signos de recuperación vinculados a la desaceleración inflacionaria, la estabilidad cambiaria y ciertos indicadores de actividad, desde el entorno de Kicillof sostienen que el ajuste continúa impactando de manera directa sobre los ingresos y el empleo.

El cruce también deja en evidencia el peso que las redes sociales adquirieron dentro de la discusión política argentina. Tanto Milei como sus principales funcionarios utilizan publicaciones virales, videos y mensajes digitales como parte central de su estrategia comunicacional. La oposición, en cambio, busca contraponer esa narrativa con datos económicos y estadísticas que muestran una realidad más compleja.

En medio de la tensión política creciente entre Nación y Provincia, el debate sobre el consumo volvió a convertirse en uno de los ejes centrales de la discusión pública, especialmente mientras el Gobierno intenta consolidar señales de recuperación económica de cara a la segunda mitad del año.