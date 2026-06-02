La Libertad Avanza negocia cambios para aprobar la Ley de Propiedad Privada en el Senado

La Libertad Avanza buscará aprobar la Ley de Propiedad Privada en el Senado

El oficialismo eliminó el capítulo sobre Barrios Populares para sumar apoyos

Las provincias tendrán facultades sobre la compra de tierras por extranjeros

El proyecto mantiene los desalojos exprés para casos de usurpaciones

También se introdujeron cambios en los procedimientos de expropiación

El Gobierno considera la iniciativa una reforma clave de su agenda de desregulación

La Libertad Avanza afrontará esta semana una de las discusiones legislativas más relevantes desde el inicio del período ordinario. El oficialismo buscará avanzar en el Senado con la denominada Ley de Propiedad Privada, un proyecto impulsado por el Gobierno nacional que apunta a reformular distintos aspectos vinculados al acceso, la protección y la regulación de la propiedad privada, los desalojos y las expropiaciones.

La iniciativa, elaborada originalmente bajo la órbita del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió modificaciones de último momento con el objetivo de reunir los votos necesarios para garantizar su aprobación en la Cámara alta. La Libertad Avanza necesita alcanzar al menos 37 apoyos y, ante la falta de mayoría propia, debió abrir negociaciones con sectores dialoguistas y bloques provinciales.

Uno de los cambios más importantes que aceptó introducir el oficialismo fue la eliminación del capítulo referido a la Ley de Barrios Populares. Ese apartado generaba resistencias dentro de algunos sectores de la oposición moderada, especialmente entre legisladores que advertían sobre el impacto social y político que podía provocar una modificación profunda del régimen actual.

La decisión de excluir ese punto fue interpretada dentro del Senado como un gesto de flexibilización destinado a destrabar la negociación parlamentaria y evitar que la discusión sobre tierras populares terminara poniendo en riesgo el tratamiento completo de la ley.

Además, el proyecto incorporó modificaciones vinculadas al registro y adquisición de terrenos rurales. Si bien el texto mantiene la intención del Gobierno de eliminar los límites establecidos por la vigente Ley de Tierras respecto a la compra de campos por parte de extranjeros, finalmente se estableció que serán las provincias las que tendrán la facultad de autorizar o rechazar esas operaciones dentro de sus jurisdicciones.

En paralelo, el oficialismo agregó restricciones específicas para estados extranjeros y organizaciones vinculadas a gobiernos de otros países. El objetivo es impedir que actores estatales internacionales puedan adquirir tierras rurales mediante mecanismos de participación directa o indirecta, una preocupación que distintos sectores políticos venían planteando desde hace años.

Otro de los ejes centrales del proyecto gira alrededor de los desalojos. La propuesta mantiene la figura de los denominados “desalojos exprés” para casos de usurpaciones, uno de los puntos más defendidos por el oficialismo dentro del debate parlamentario. Sin embargo, también se introdujeron cambios orientados a otorgar mayores garantías a los inquilinos con problemas de pago.

Según la nueva redacción, en situaciones de mora por alquileres el propietario deberá intimar al inquilino durante un plazo de diez días antes de avanzar judicialmente. En la versión original impulsada por el Gobierno, ese período era de apenas cinco días. Recién después de vencido ese plazo podrá iniciarse un procedimiento abreviado de desalojo.

La discusión sobre las expropiaciones aparece como otro de los aspectos más sensibles de la iniciativa. El proyecto propone limitar el alcance de la declaración de utilidad pública y establece que deberá interpretarse de manera restrictiva. Además, fija un tope del 30% para las indemnizaciones vinculadas al lucro cesante derivado de procesos expropiatorios.

Desde el oficialismo sostienen que las modificaciones buscan fortalecer la seguridad jurídica y proteger el derecho de propiedad frente a lo que consideran abusos o interpretaciones excesivamente amplias de la legislación vigente. En cambio, sectores opositores cuestionan que algunas disposiciones podrían favorecer procesos de concentración de tierras y endurecer conflictos sociales vinculados al acceso a la vivienda.

En la Casa Rosada consideran que el proyecto representa una de las reformas estructurales más importantes dentro de la agenda de desregulación impulsada por Javier Milei. Por eso, el Gobierno puso especial atención en la negociación política para garantizar que la ley avance en el Senado sin sufrir modificaciones adicionales que alteren su espíritu original.

La sesión prevista para este jueves aparece así como una prueba clave para la capacidad de construcción parlamentaria de La Libertad Avanza. Después de semanas de negociaciones y cambios en el articulado, el oficialismo apuesta a conseguir una mayoría que le permita aprobar una norma que considera estratégica dentro de su programa económico y político.