Quintela cargó contra Milei y llamó al peronismo a reorganizarse para “pararlo en las urnas”

Ricardo Quintela acusó a Javier Milei de quitar derechos y profundizar el ajuste

El gobernador riojano calificó al Presidente como “vago” y “mentiroso”

También cuestionó los datos oficiales sobre pobreza y salarios

Quintela sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner está “injustamente presa”

Afirmó que la prioridad del peronismo debe ser derrotar al oficialismo en las urnas

El mandatario llamó a reorganizar al PJ de cara a las elecciones de 2027

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lanzó una de las críticas más duras del peronismo contra el presidente Javier Milei y lo acusó de haber construido un modelo basado en el ajuste, la pérdida de derechos y la concentración del poder. En medio de la reorganización interna que atraviesa el PJ tras la derrota electoral de 2023, el mandatario riojano llamó a reconstruir una alternativa política competitiva de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y sostuvo que el objetivo central debe ser derrotar al oficialismo “a través de las urnas”.

Durante una entrevista concedida en las últimas horas, Quintela apuntó directamente contra el jefe de Estado y cuestionó tanto el rumbo económico del Gobierno como el vínculo que mantiene con las provincias y distintos sectores sociales. “El peor de nuestros compañeros, de nuestras gestiones, es mil veces mejor que este hombre”, afirmó el dirigente peronista, en una declaración que rápidamente escaló dentro del escenario político nacional.

El gobernador sostuvo que desde su llegada a la Casa Rosada, Milei avanzó sobre distintos derechos sociales y acusó al oficialismo de haber perjudicado especialmente a jubilados, pensionados, estudiantes y gobernadores provinciales. Según planteó, el Gobierno nacional también profundizó un esquema de discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos que, a su entender, no registra antecedentes recientes.

Las declaraciones de Quintela se producen en un contexto de creciente tensión entre varias provincias y la administración nacional por la distribución de fondos y el impacto del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo. En ese marco, el mandatario riojano volvió a posicionarse como una de las voces más confrontativas dentro del peronismo federal.

Además de cuestionar la política económica, Quintela también apuntó contra el discurso presidencial y acusó a Milei de construir un relato basado en datos falsos o distorsionados. “Es un hombre que miente, que instaló las mentiras y naturalizó las mentiras”, sostuvo, en referencia a las afirmaciones oficiales sobre la baja de la pobreza y la recuperación del poder adquisitivo.

El gobernador rechazó particularmente las declaraciones del Presidente respecto de la evolución de los salarios y jubilaciones medidas en dólares. Según consideró, el Gobierno intenta instalar una percepción de mejora económica que no se refleja en la vida cotidiana de la población.

En uno de los tramos más duros de su intervención, Quintela calificó a Milei como “un vago que no sabe lo que es trabajar y habla de trabajo”, profundizando así el tono de confrontación política con la Casa Rosada.

Las críticas del mandatario riojano no se limitaron al presente económico. También se refirió a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que se encuentra “injustamente presa”. En ese contexto, sostuvo que si llegara a ocupar la Presidencia de la Nación impulsaría un indulto para la ex mandataria.

Sin embargo, Quintela aclaró que el eventual indulto no debería convertirse en el eje central de un futuro gobierno peronista. Según explicó, la prioridad pasa por resolver los problemas económicos y sociales que atraviesan millones de argentinos, especialmente el deterioro del poder adquisitivo, la crisis habitacional y el incremento de personas en situación de calle.

“El problema no es el indulto de Cristina. El problema es cómo están los argentinos”, afirmó el gobernador, quien además advirtió sobre el rumbo económico del oficialismo y planteó que el país podría enfrentar una pérdida de control sobre recursos estratégicos si el actual modelo se profundiza.

Las declaraciones de Quintela se producen en momentos en que distintos sectores del peronismo intentan redefinir liderazgos y estrategias de cara al próximo ciclo electoral. En ese escenario, varios dirigentes comenzaron a endurecer su discurso contra el Gobierno nacional mientras buscan reconstruir una narrativa opositora con capacidad de volver a disputar el poder.

Aunque todavía falta más de un año para el inicio formal de la carrera presidencial, dentro del PJ ya empiezan a aparecer señales de reordenamiento político. El gobernador riojano, que en los últimos meses incrementó su perfil nacional, busca posicionarse como una de las voces más activas dentro de ese proceso de reconstrucción opositora.