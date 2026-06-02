Un informe privado detectó la primera mejora del ingreso disponible en 2026 tras cinco meses de caída

Un informe de Empiria mostró la primera mejora del ingreso disponible en 2026

La recuperación llegó tras cinco meses consecutivos de deterioro del poder adquisitivo

Los sectores de menores ingresos fueron los más afectados por tarifas y servicios

El peso de los gastos esenciales ya representa hasta un tercio del ingreso en hogares vulnerables

Los salarios públicos y privados siguen por debajo de los niveles de noviembre de 2023

La consultora proyecta una estabilización, aunque prevé una caída anual del ingreso

Después de varios meses marcados por la pérdida de poder adquisitivo y el impacto del ajuste económico sobre los hogares, un informe de la consultora Empiria mostró la primera señal de recuperación del ingreso disponible en lo que va de 2026. El relevamiento, elaborado por la firma dirigida por el ex ministro de Economía Hernán Lacunza, detectó una mejora durante abril y puso fin a una secuencia de cinco meses consecutivos de deterioro en el bolsillo de los argentinos.

Los datos surgen luego de un marzo particularmente complejo para la mayoría de los sectores sociales. Según el estudio, ese mes había registrado una caída real del ingreso disponible del 0,5% respecto de febrero, consolidando un proceso acumulado de retroceso que dejó a los hogares un 4,9% por debajo de los niveles observados en noviembre de 2023, cuando Javier Milei asumió la Presidencia.

El concepto de ingreso disponible utilizado por la consultora toma en consideración el dinero que efectivamente queda en los hogares después de afrontar gastos esenciales como tarifas de electricidad, gas, agua, transporte y otros servicios básicos. Bajo ese criterio, el informe advierte que el peso de esos costos fijos se convirtió en uno de los principales factores de presión sobre la economía doméstica.

La investigación también refleja que el impacto de la crisis no fue homogéneo. Los sectores de menores ingresos volvieron a ser los más afectados por la suba de tarifas y servicios. Mientras los deciles más altos de la población registraron una baja relativamente moderada en marzo, del 0,3%, los hogares ubicados en los segmentos inferiores sufrieron una contracción cercana al 1%.

La diferencia se explica principalmente por la proporción del presupuesto que las familias destinan a cubrir gastos esenciales. De acuerdo con Empiria, los servicios básicos ya representan en promedio el 24% del ingreso general, aunque en los hogares de menores recursos ese porcentaje trepó hasta el 33%.

Entre los rubros que más presión ejercieron sobre el bolsillo aparecieron el transporte, que registró subas cercanas al 5% mensual, junto con los aumentos en electricidad, gas y alquileres. En los sectores de ingresos más altos, en cambio, el impacto fue considerablemente menor y el peso de esos gastos pasó del 10% al 14% del ingreso.

El informe también analizó el comportamiento de los salarios durante marzo y encontró desempeños diferentes entre el sector público y el privado. Mientras los ingresos del sector público mostraron una recuperación real del 1,6%, los salarios privados registrados retrocedieron un 1,3% mensual.

Sin embargo, en la comparación acumulada desde el inicio de la actual gestión, el panorama sigue siendo negativo. Los salarios privados continúan aproximadamente un 5% por debajo de noviembre de 2023, mientras que los trabajadores del sector público nacional aparecen como uno de los grupos más golpeados por el ajuste, con una pérdida acumulada del 34% en términos reales.

Otro de los puntos destacados por el estudio fue el impacto creciente de la salud y la educación privada sobre el presupuesto familiar. Al incorporar esos servicios dentro del cálculo del ingreso disponible, la caída acumulada desde noviembre de 2023 se profundiza del 4,9% al 5,6%.

Ese fenómeno afecta especialmente a los sectores medios y altos, que destinan una porción creciente de sus ingresos a cubrir cuotas escolares, medicina prepaga y otros servicios privados que durante años habían permanecido relativamente rezagados frente a la inflación.

Pese al panorama todavía complejo, la consultora observó una mejora preliminar en abril y proyectó una etapa de mayor estabilidad para el segundo cuatrimestre del año. Sin embargo, el escenario hacia la segunda mitad de 2026 continúa bajo observación, especialmente por la posible reducción de la oferta de divisas en el mercado cambiario y su eventual impacto sobre la inflación.

De cara al período preelectoral, Empiria advirtió que la evolución del ingreso dependerá en gran medida de la dinámica del tipo de cambio y de la capacidad del Gobierno para sostener cierta estabilidad de precios. Aun así, la proyección anual continúa mostrando un saldo negativo: para fines de 2026, la consultora estima una caída promedio del ingreso del 1,6%.

El dato deja una conclusión ambivalente. Aunque algunos indicadores comienzan a mostrar señales de estabilización después de meses de deterioro, la recuperación completa del poder adquisitivo todavía aparece como un objetivo lejano para gran parte de los hogares argentinos.