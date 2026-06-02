Pettovello se reunió con León XIV en medio de las versiones sobre una visita papal a la Argentina

Sandra Pettovello mantuvo un encuentro con el papa León XIV en el Vaticano

La ministra participó de un foro internacional sobre educación y salud mental

El viaje ocurre en medio del acercamiento entre el Gobierno y la Iglesia

Javier Milei aseguró que el Papa podría visitar la Argentina en noviembre

La Casa Rosada apuesta a recomponer definitivamente el vínculo con el Vaticano

La posible llegada de León XIV genera expectativa política e institucional

En un contexto marcado por el acercamiento entre el Gobierno nacional y el Vaticano, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, mantuvo un breve encuentro con el papa León XIV durante una actividad oficial en Roma. La reunión se produjo mientras crecen las expectativas dentro de la Casa Rosada sobre una posible visita del nuevo pontífice a la Argentina antes de fin de año.

La funcionaria viajó al Vaticano para participar del Encuentro Internacional “Mapas de esperanza para una agenda educativa regional: salud mental, tecnologías digitales y educación”, una cumbre que reunió a ministros y representantes de distintos países iberoamericanos para debatir políticas vinculadas a educación, desarrollo humano y nuevas tecnologías.

Pettovello difundió imágenes del encuentro con León XIV a través de sus redes sociales, en una señal que rápidamente adquirió relevancia política dentro del oficialismo. Aunque el intercambio con el Papa fue breve y ocurrió en el marco de una audiencia institucional, el gesto fue interpretado como parte del proceso de reconstrucción del vínculo entre el Gobierno argentino y la Iglesia católica.

La agenda oficial de la ministra en Roma incluye además reuniones con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, y con funcionarios del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos con mayor peso dentro de la estructura de la Santa Sede.

El viaje ocurre en un momento de intensa actividad diplomática entre la administración de Javier Milei y sectores de la Iglesia. En los últimos días, Pettovello había encabezado junto al vicecanciller Pablo Quirno una reunión en el Palacio San Martín con el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

Ese encuentro buscó acercar posiciones luego de varios meses de tensión entre el Gobierno y distintos sectores eclesiásticos por el impacto social del ajuste económico. También sirvió para comenzar a tender puentes de cara al Tedeum del 25 de Mayo y ante la posibilidad de una futura visita papal.

Aunque oficialmente el Gobierno evita vincular el viaje de Pettovello con negociaciones específicas sobre una gira de León XIV por la Argentina, dentro del oficialismo reconocen que existe un fuerte interés en concretar esa visita. En Balcarce 50 consideran que la llegada del nuevo Papa podría convertirse en un gesto institucional de gran relevancia política y ayudaría a consolidar una etapa de mayor diálogo con la Iglesia local.

Las expectativas crecieron todavía más luego de las declaraciones públicas de Javier Milei, quien aseguró que existen altas probabilidades de que el pontífice visite el país en noviembre. “Es probable que el papa León XIV venga a la Argentina en noviembre”, sostuvo el Presidente durante una entrevista radial.

La eventual llegada del sucesor de Francisco aparece además como una oportunidad para recomponer definitivamente una relación que durante años estuvo marcada por la confrontación. Antes de asumir la Presidencia, Milei había lanzado fuertes críticas contra el entonces papa Francisco, aunque posteriormente modificó su postura y avanzó en una estrategia de acercamiento diplomático con el Vaticano.

En paralelo, distintos sectores de la Iglesia argentina mantienen preocupación por la situación social y económica del país. Durante las últimas semanas, referentes del Episcopado volvieron a advertir sobre el crecimiento de la pobreza, el deterioro de los ingresos y el impacto del ajuste sobre amplios sectores de la clase media.

Dentro del Gobierno consideran que una eventual visita papal podría contribuir a reducir tensiones y abrir un nuevo canal de diálogo institucional en medio de un escenario político y social complejo.

León XIV asumió recientemente como nuevo líder de la Iglesia católica tras la muerte de Francisco y comenzó a desplegar sus primeras definiciones pastorales y diplomáticas. Aunque desde el Vaticano todavía no existe confirmación oficial sobre un viaje a la Argentina, las conversaciones informales y los movimientos políticos de las últimas semanas alimentaron las expectativas sobre una posible visita durante el segundo semestre de 2026.

Mientras tanto, el Gobierno busca consolidar una relación más fluida con la Iglesia y mostrar señales de acercamiento con uno de los actores institucionales más influyentes del país y de la región.