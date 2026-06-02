El Gobierno volvió a postergar los aumentos a los combustibles para contener la inflación

El Gobierno postergó nuevamente los aumentos impositivos sobre combustibles

La medida fue oficializada mediante el Decreto 405/2026

Los incrementos pendientes comenzarán a aplicarse desde julio

El objetivo es evitar mayor presión sobre la inflación y los costos de transporte

La cotización internacional del petróleo sigue cerca de los 100 dólares por barril

El oficialismo utiliza el diferimiento tributario para moderar el impacto en surtidores

El Gobierno nacional resolvió una nueva postergación de los aumentos pendientes en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, en una decisión orientada a evitar un mayor impacto sobre los precios y sostener el proceso de desaceleración inflacionaria. La medida quedó oficializada este lunes mediante el Decreto 405/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

La norma extiende hasta el 30 de junio el esquema de diferimiento tributario que el Ejecutivo viene utilizando desde 2024 para moderar el precio de las naftas y el gasoil. De esta manera, los incrementos impositivos pendientes correspondientes a actualizaciones de 2024, 2025 y del primer trimestre de 2026 recién comenzarán a aplicarse desde el 1 de julio.

El objetivo central de la medida es contener el traslado a precios en surtidores en un contexto internacional todavía marcado por la volatilidad del petróleo y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente. La cotización internacional del crudo continúa moviéndose cerca de los 100 dólares por barril, un nivel que genera preocupación por su impacto potencial sobre los costos internos de energía, transporte y logística.

Dentro del Gobierno consideran que un traslado pleno de esos aumentos a los combustibles podría generar nuevas presiones inflacionarias en una etapa donde la administración libertaria busca consolidar la desaceleración de los precios después de meses de fuerte ajuste económico.

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la decisión apunta a “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Bajo esa lógica, el oficialismo volvió a priorizar el impacto macroeconómico de los combustibles por encima de la actualización automática prevista por la legislación vigente.

Los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se ajustan trimestralmente en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC. Sin embargo, desde el inicio de la actual gestión el Gobierno decidió postergar total o parcialmente esos incrementos para evitar un salto brusco en los valores de las estaciones de servicio.

La política de diferimiento se convirtió así en una de las principales herramientas oficiales para moderar aumentos en uno de los sectores con mayor capacidad de contagio sobre el resto de la economía. El precio de los combustibles impacta directamente sobre los costos del transporte de mercaderías, logística y distribución, factores que luego terminan trasladándose a productos de consumo masivo.

La actualización de estos tributos se encuentra bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dependiente del Ministerio de Economía. Su aplicación tiene efecto inmediato sobre los precios finales que pagan consumidores y empresas en las estaciones de servicio de todo el país.

En paralelo, el Gobierno intenta equilibrar la necesidad de sostener la recaudación fiscal con el objetivo político y económico de mantener bajo control la inflación. El congelamiento parcial de impuestos implica resignar ingresos tributarios en el corto plazo, aunque en el oficialismo consideran que el beneficio sobre la estabilidad de precios resulta prioritario en la actual etapa del programa económico.

La decisión también refleja la sensibilidad que mantiene el Ejecutivo respecto del impacto social de los aumentos energéticos. Aunque la administración de Milei avanzó durante el último año con una fuerte recomposición tarifaria en distintos servicios públicos, los combustibles continúan siendo uno de los rubros más observados por su capacidad de alterar rápidamente las expectativas inflacionarias.

En el mercado energético y entre analistas económicos existe expectativa sobre lo que ocurrirá a partir de julio, cuando comiencen a regir los incrementos postergados. Allí el Gobierno deberá definir si aplica plenamente las actualizaciones acumuladas o si vuelve a optar por un esquema gradual para evitar un salto significativo en los surtidores.

Mientras tanto, la nueva postergación vuelve a mostrar cómo la política de precios de los combustibles se convirtió en un instrumento central dentro de la estrategia oficial para administrar la inflación y sostener la estabilidad económica en un escenario todavía atravesado por fuertes tensiones externas e internas.