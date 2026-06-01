Mejoran los niveles de lectura en Santa Fe: más alumnos leen con fluidez y cae el desempeño crítico

El gobierno de Santa Fe dio a conocer este lunes los resultados de la segunda evaluación de lectura realizada en el marco del Plan de Alfabetización Santafesino “Raíz”, una iniciativa que busca fortalecer los aprendizajes en los primeros años de escolaridad. Los datos muestran avances significativos en el desempeño de los estudiantes de segundo grado, con una reducción de los casos más críticos y un aumento de quienes alcanzan niveles adecuados de lectura.

La presentación se realizó en la sede de la Gobernación en Rosario y estuvo encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro junto al ministro de Educación, José Goity, quien destacó la evolución positiva registrada respecto de la medición anterior.

Según explicó el funcionario, los resultados reflejan una mejora en todos los indicadores vinculados a la comprensión y fluidez lectora. Entre los principales datos sobresale una disminución del 10,3% en la cantidad de alumnos ubicados en el nivel crítico de desempeño. También se registró una baja del 5,5% en el grupo de estudiantes considerados en transición, mientras que aumentó un 22,6% la proporción de niños que leen de manera satisfactoria o muy satisfactoria.

Desde el Ministerio de Educación señalaron que estos avances permiten observar el impacto de las estrategias implementadas dentro del programa de alfabetización, orientado a fortalecer las habilidades lectoras desde los primeros años de la escuela primaria.

La evaluación fue realizada en octubre de 2025 y alcanzó a estudiantes de segundo grado de establecimientos educativos públicos y privados de toda la provincia. En total participaron cerca de 49.000 alumnos, lo que representa una cobertura del 97% de la matrícula prevista y prácticamente la totalidad de los estudiantes que asistieron a clases durante la jornada de la prueba.

Las autoridades provinciales remarcaron que el seguimiento permanente de los aprendizajes constituye una herramienta clave para diseñar políticas educativas basadas en evidencia y detectar de manera temprana las dificultades que puedan afectar el proceso de alfabetización.

Los resultados presentados consolidan una tendencia positiva para el sistema educativo santafesino y refuerzan la apuesta oficial por mejorar los niveles de lectura en los primeros años de formación, una etapa considerada fundamental para el desarrollo académico posterior de los estudiantes.

Desde el gobierno provincial destacaron que el desafío ahora será sostener y profundizar estos avances, con el objetivo de que cada vez más niños alcancen niveles óptimos de comprensión lectora y desarrollen las competencias necesarias para su trayectoria educativa.