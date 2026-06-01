¿Encuesta o herramienta política? Dudas sobre un relevamiento que favorece a Pullaro y castiga a Milei

¿Encuesta o herramienta política? Crecen las dudas sobre un relevamiento que favorece a Maximiliano Pullaro y castiga a Javier Milei

Un sondeo difundido en las últimas horas en la provincia de Santa Fe volvió a instalar el debate sobre la confiabilidad de algunas encuestas que circulan en el escenario político argentino. El estudio, realizado durante abril de 2026, muestra una diferencia favorable para el gobernador Maximiliano Pullaro respecto de la imagen y la valoración de gestión del presidente Javier Milei, pero la ausencia de información clave sobre su elaboración despertó interrogantes y suspicacias.

Según los datos difundidos, la gestión de Pullaro alcanzaría un 53% de imagen positiva, mientras que un 45% tendría una valoración negativa. En contraposición, el Gobierno nacional obtendría una aprobación del 44% y un rechazo del 55%.

Sin embargo, más allá de los números, lo que llamó la atención fue la escasa información disponible sobre aspectos esenciales para evaluar la credibilidad del relevamiento.

No se conocieron detalles precisos sobre el tamaño de la muestra, los criterios de selección de los encuestados, el margen de error estadístico ni el financiamiento del estudio. Tampoco trascendieron elementos metodológicos que permitan determinar si los resultados reflejan efectivamente el humor social de los santafesinos o si responden a un universo limitado de consulta.

En un contexto político donde las encuestas se han transformado en herramientas de disputa pública, la falta de transparencia metodológica suele generar cuestionamientos sobre la objetividad de los resultados.

El trabajo sostiene además que existe una diferencia importante en los niveles de confianza entre ambas administraciones, con una ventaja para el mandatario provincial. También señala que una mayoría de los consultados percibe la existencia de hechos de corrupción dentro del Gobierno nacional e incluso atribuye responsabilidades al propio presidente Javier Milei.

Ese dato resulta particularmente llamativo debido a que la lucha contra la corrupción fue uno de los principales pilares discursivos de Milei desde el inicio de su carrera política. Sin embargo, nuevamente surge una pregunta central: ¿la percepción reflejada en la encuesta representa a la mayoría de los santafesinos o solamente a un segmento específico de la población consultada?

La economía aparece como otro de los puntos destacados del estudio. La mayoría de los encuestados manifestó preocupación por la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.

También se identifican reclamos vinculados a la recuperación de los ingresos y la generación de empleo de calidad, factores que continúan dominando la agenda social y económica de la provincia.

Otro aspecto que el relevamiento pone sobre la mesa es un supuesto desgaste de las expectativas económicas respecto del Gobierno nacional. Según el informe, cada vez son menos quienes están dispuestos a esperar hasta el final del mandato presidencial para evaluar los resultados de las políticas implementadas.

No obstante, varios analistas recuerdan que las encuestas representan fotografías de un momento determinado y que su valor depende directamente de la calidad metodológica con la que fueron realizadas.

Sin datos verificables sobre cómo se construyó el relevamiento, los resultados deben analizarse con cautela. Más aún en un escenario político donde la disputa por la opinión pública se libra también a través de estudios de opinión que muchas veces son utilizados para instalar percepciones antes que para reflejar realidades objetivas.

Mientras tanto, la economía continúa siendo la principal preocupación de los ciudadanos y probablemente será el factor decisivo para evaluar tanto la gestión de Maximiliano Pullaro en Santa Fe como la de Javier Milei en la Nación.

Lo que todavía queda por responder es una pregunta fundamental: ¿estamos frente a una radiografía precisa del humor social santafesino o ante una encuesta cuya falta de transparencia metodológica obliga a mirar los resultados con prudencia?

Resumen: 7 puntos clave

1. Una encuesta difundida en Santa Fe muestra una ventaja de imagen para Maximiliano Pullaro sobre Javier Milei.

2. El relevamiento adjudica al gobernador un 53% de valoración positiva contra un 44% de aprobación para el Gobierno nacional.

3. No se difundieron datos completos sobre muestra, margen de error, metodología ni financiamiento del estudio.

4. La falta de transparencia genera dudas sobre la representatividad y confiabilidad de los resultados.

5. El sondeo sostiene que existe una fuerte percepción de corrupción dentro del Gobierno nacional.

6. La inflación, los ingresos y el empleo aparecen como las principales preocupaciones de los santafesinos consultados.

7. Sin información metodológica verificable, los resultados deben interpretarse con cautela y no como una verdad definitiva sobre la opinión pública provincial.