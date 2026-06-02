Pullaro busca endurecer el Código Procesal Penal y abre una nueva negociación dentro de Unidos

El proyecto impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro para reformar y endurecer aspectos del Código Procesal Penal vuelve a poner en escena una de las características distintivas de la coalición oficialista Unidos: la capacidad de atravesar fuertes debates internos para luego alcanzar posiciones comunes en temas considerados estratégicos.

La iniciativa, vinculada a la política de seguridad y al funcionamiento del sistema penal, ya comenzó a generar discusiones dentro de los distintos sectores que integran el frente gobernante. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que las diferencias suelen resolverse mediante extensas negociaciones que terminan desembocando en acuerdos políticos amplios.

Ese mecanismo quedó especialmente expuesto durante la Convención Constituyente de 2025, cuando los principales debates sobre la organización institucional y judicial de la provincia estuvieron atravesados por intensas conversaciones internas. En aquella oportunidad, los frecuentes cuartos intermedios se transformaron en una herramienta para procesar desacuerdos y construir consensos antes de cada votación relevante.

Ahora, el escenario legislativo presenta características diferentes según la cámara que deba analizar la propuesta. En el Senado, donde el oficialismo cuenta con una estructura predominantemente integrada por dirigentes radicales, el camino aparece relativamente despejado. Más allá de diferencias puntuales registradas en otros debates, no se observan cuestionamientos significativos a la estrategia de seguridad promovida por el Ejecutivo provincial.

La situación es distinta en la Cámara de Diputados. Allí, el peso político del socialismo dentro de Unidos obliga a una negociación más compleja. Con una representación significativa dentro del bloque oficialista, los legisladores socialistas aparecen como actores clave para la construcción de consensos alrededor de un proyecto que toca cuestiones sensibles para la identidad histórica de ese espacio político.

Las tensiones surgen especialmente porque algunos aspectos de la reforma son observados con cautela por sectores que tradicionalmente han priorizado enfoques vinculados a los derechos humanos y a determinadas garantías procesales. Estas diferencias ideológicas ya comenzaron a expresarse públicamente y podrían derivar en modificaciones o debates más profundos durante el tratamiento parlamentario.

Mientras tanto, el peronismo observa el proceso con prudencia. Los distintos sectores justicialistas con representación legislativa prefieren esperar la resolución de las discusiones internas de Unidos antes de definir una posición definitiva sobre la iniciativa.

La estrategia no resulta novedosa. En distintas oportunidades, el oficialismo provincial buscó ampliar sus consensos incorporando respaldos de sectores del peronismo, especialmente en proyectos considerados estructurales para la gestión. Desde la Casa Gris existe la percepción de que buena parte del justicialismo mantiene una lógica institucional que favorece los acuerdos en temas centrales de la administración pública.

En este contexto, los senadores peronistas aparecen como interlocutores particularmente relevantes. La relación entre el Ejecutivo y los representantes departamentales suele estar atravesada por negociaciones vinculadas a obras, programas e inversiones para los distintos territorios, un factor que habitualmente influye en la construcción de mayorías legislativas.

Por ahora, el debate recién comienza. Lo que parece claro es que el endurecimiento del Código Procesal Penal se transformará en una de las discusiones políticas más importantes de los próximos meses en Santa Fe. Más allá de las diferencias internas y las negociaciones que inevitablemente se abrirán, el oficialismo apuesta a repetir una fórmula que ya le dio resultados: discutir puertas adentro, ordenar posiciones y avanzar luego con un respaldo legislativo lo más amplio posible.