Petro cuestiona el proceso electoral y rechaza los resultados preliminares en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó fuertes cuestionamientos sobre el proceso electoral desarrollado el 31 de mayo y aseguró que no reconoce los resultados preliminares difundidos tras la jornada de votación.

A través de una publicación en sus redes sociales, el mandatario puso en duda la transparencia del sistema de conteo de votos y apuntó especialmente contra el software utilizado durante el proceso electoral, una herramienta que viene cuestionando desde hace varios meses por estar administrada por empresas privadas.

Según los resultados preliminares difundidos tras la elección, Abelardo de la Espriella obtuvo más de 10 millones de votos, mientras que Iván Cepeda, candidato respaldado por el oficialismo, quedó en segundo lugar con más de 9 millones de sufragios. Petro había manifestado públicamente su apoyo a Cepeda y confirmó su voto en favor del dirigente durante la jornada electoral.

En su mensaje, el jefe de Estado remarcó que el preconteo carece de validez jurídica definitiva y sostuvo que los datos difundidos hasta el momento no constituyen el resultado oficial del proceso. Además, denunció presuntas irregularidades vinculadas al funcionamiento del software encargado del conteo y escrutinio de los votos.

Petro afirmó que durante los días previos a la elección se habrían producido modificaciones en los algoritmos utilizados por el sistema informático y cuestionó la incorporación de una cantidad de registros que, según su interpretación, no coincidirían con el censo electoral oficial.

El mandatario también señaló la existencia de diferencias entre los datos oficiales y los utilizados por el sistema de procesamiento electoral. Según sus declaraciones, existiría una discrepancia de aproximadamente 800.000 registros, situación que considera lo suficientemente grave como para poner en duda la confiabilidad de los resultados preliminares.

Las afirmaciones del presidente abren un nuevo capítulo de tensión política en Colombia, ya que los cuestionamientos apuntan directamente a uno de los aspectos más sensibles de cualquier proceso democrático: la transparencia y legitimidad del sistema electoral.

Mientras continúan las verificaciones y los procedimientos establecidos por las autoridades competentes, el debate sobre la validez de los resultados y el funcionamiento del sistema de escrutinio promete ocupar un lugar central en la agenda política colombiana durante los próximos días.

La controversia se produce en un contexto de fuerte polarización política y agrega incertidumbre sobre el desarrollo de las etapas posteriores del proceso electoral, mientras distintos sectores aguardan las definiciones oficiales de los organismos encargados del control y la fiscalización de los comicios.