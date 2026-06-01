¿Acuerdo entre el oficialismo y LLA para aumentar la Tasa municipal o aprovechamiento político del PJ?

El debate por el congelamiento de la Unidad de Cuenta Municipal (UCM) encendió una fuerte polémica en el Concejo Municipal de Rafaela y dejó al descubierto algo más profundo que una simple discusión tributaria. Mientras el justicialismo busca avanzar con una iniciativa para impedir nuevos incrementos en la Tasa General de Inmuebles durante el segundo semestre de 2026, desde otros sectores denuncian que detrás de la ofensiva también existe una clara intención política.

Todo comenzó este lunes cuando el bloque del PJ logró el despacho favorable para el proyecto que propone congelar la UCM, herramienta utilizada para actualizar distintos tributos municipales. La medida será tratada este jueves en el recinto y promete convertirse en uno de los debates más calientes del año.

La controversia apareció cuando tanto el oficialismo como La Libertad Avanza plantearon la necesidad de continuar analizando información económica antes de tomar una decisión definitiva.

El concejal Lisandro Mársico sostuvo que aún existía margen legal para seguir estudiando el expediente y recordó que la definición podría postergarse hasta el 11 de junio. Por su parte, el libertario Fabricio Dellasanta reclamó más información vinculada a la evolución de los costos municipales, los ingresos coparticipables y la situación financiera del Ejecutivo local.

Sin embargo, desde el PJ interpretaron esa postura como una señal política. El concejal Juan Senn defendió la necesidad de avanzar con la votación y aseguró que los datos necesarios para tomar una decisión ya se encuentran disponibles desde hace meses.

La tensión escaló cuando lanzó una frase que rápidamente recorrió los pasillos del Concejo: "Si ustedes ya tienen decidido aumentar la tasa, iremos a votación y perderemos".

La respuesta fue inmediata. La concejal libertaria Milagros Zafra rechazó la acusación y cuestionó que se intentara adjudicar posiciones que todavía no habían sido definidas públicamente.

Pero lejos de moderar el debate, Senn redobló la apuesta y manifestó su sorpresa por la posibilidad de que los libertarios terminen acompañando una postura que permita futuras actualizaciones tributarias. "Me sorprende que La Libertad Avanza esté apoyando un aumento de tasas. No llegaron con ese discurso al Concejo", afirmó.

Las declaraciones generaron nuevas reacciones. El concejal oficialista Juan Scavino consideró que los dichos del dirigente justicialista representaban un intento de condicionar el voto de otros bloques antes de la sesión. Mientras tanto, Zafra reivindicó la independencia de su espacio y respondió con contundencia: "La Libertad Avanza es libre. No importa lo que diga ningún otro concejal".

Sin embargo, detrás de la discusión aparece una pregunta que divide las interpretaciones políticas: ¿realmente existe un entendimiento entre el oficialismo y La Libertad Avanza o el PJ está construyendo un escenario de confrontación para obtener ventajas políticas?

Quienes respaldan la postura justicialista sostienen que la coincidencia entre ambos bloques para evitar un tratamiento inmediato podría anticipar una mayoría circunstancial destinada a rechazar el congelamiento de la UCM. Si eso ocurriera, argumentan, el municipio conservaría la posibilidad de actualizar tributos durante el segundo semestre.

Pero desde la otra vereda rechazan esa lectura. Tanto oficialistas como libertarios aseguran que solicitar más información no implica necesariamente respaldar un aumento de tasas y remarcan que una decisión responsable requiere evaluar con precisión la situación financiera municipal.

La sospecha política no es menor. Para algunos observadores, el PJ intenta instalar una contradicción dentro de La Libertad Avanza, asociando al espacio con una eventual suba de impuestos cuando históricamente ha construido su identidad política alrededor de la reducción de la presión tributaria.

Al mismo tiempo, tampoco puede ignorarse que una coincidencia legislativa entre oficialismo y libertarios sería un hecho novedoso dentro del mapa político rafaelino. Aunque un acuerdo puntual no implica necesariamente una alianza, sí alimenta especulaciones sobre futuras construcciones políticas y electorales de cara a 2027.

Por eso, más allá de los números y los argumentos técnicos, el debate ya ingresó de lleno en el terreno político. La sesión del jueves no solo definirá el futuro de la UCM. También podría ofrecer pistas sobre los alineamientos que comenzarán a perfilar el escenario electoral de los próximos años.

La gran incógnita sigue abierta: ¿estamos ante una nueva mayoría política en el Concejo o frente a una hábil maniobra del PJ para condicionar el debate público? La respuesta empezará a conocerse cuando llegue el momento de votar.

Resumen: 7 claves del conflicto

1. El PJ impulsa congelar la Unidad de Cuenta Municipal para evitar aumentos de tasas durante el segundo semestre de 2026.

2. Oficialismo y La Libertad Avanza pidieron más tiempo para analizar información económica antes de votar.

3. Juan Senn acusó implícitamente a ambos bloques de estar dispuestos a permitir futuras subas tributarias.

4. Milagros Zafra y Fabricio Dellasanta rechazaron esa interpretación y defendieron la necesidad de estudiar más datos.

5. Juan Scavino consideró que el PJ intenta condicionar públicamente el voto de otros concejales.

6. El debate ya excede la cuestión tributaria y comienza a proyectarse hacia el escenario electoral de 2027.

7. La votación del jueves podría revelar si existe una mayoría circunstancial entre oficialismo y La Libertad Avanza o si todo forma parte de una estrategia política impulsada por el PJ.