ARSAT bajo sospecha: la Justicia investiga una presunta red de corrupción tras la caída de la “banda de los mendocinos”

La causa comenzó por el robo de equipamiento tecnológico en un depósito de San Fernando

La investigación derivó en sospechas de contratos direccionados y pago de coimas

Facundo Leal fue detenido con millones de dólares y drogas sintéticas

La Justicia investiga vínculos entre ARSAT y la empresa ALS

Gerardo Boschin aparece señalado como una figura clave en el esquema

El expediente permanece bajo secreto de sumario y podrían dictarse nuevas indagatorias

La investigación judicial que comenzó por el robo de equipamiento tecnológico en un depósito de San Fernando terminó exponiendo una trama mucho más compleja y delicada: una presunta red de corrupción enquistada en ARSAT, con derivaciones hacia contratos direccionados, pagos ilegales, sobreprecios y vínculos políticos que alcanzan a exfuncionarios de peso dentro de la estructura estatal.

El caso tiene como principal figura a Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, detenido luego de una serie de allanamientos en los que se encontraron millones de dólares en efectivo, drogas sintéticas y documentación que podría comprometer a una decena de personas ligadas a la empresa estatal de telecomunicaciones.

La causa quedó radicada en la Justicia Federal de San Isidro bajo la órbita del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez. El expediente se inició tras un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito operado por Argentina Logistic Services (ALS), donde se almacenaba material sensible perteneciente a la Red Federal de Fibra Óptica. El hallazgo de 15 containers saqueados activó las alarmas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores no fue únicamente el robo, sino las condiciones en las que operaba el predio: cámaras de seguridad fuera de servicio y el cerco eléctrico perimetral cortado. A partir de allí comenzaron las sospechas sobre la contratación de ALS y el rol que habrían tenido distintos funcionarios de ARSAT.

El análisis de teléfonos secuestrados durante los allanamientos permitió reconstruir conversaciones y movimientos que apuntarían a un sistema organizado de retornos y favores económicos. Uno de los nombres que aparece en el expediente es el de Juan Andrés Navarro, entonces gerente comercial de ARSAT e integrante de un grupo interno conocido como “la banda de los mendocinos”, un núcleo de funcionarios oriundos de esa provincia que habría concentrado áreas clave dentro de la empresa estatal.

Según la reconstrucción judicial, Navarro impulsó en 2021 un memorándum para cambiar el depósito de materiales y propuso avanzar con una contratación directa en favor de ALS. Meses después se realizó un llamado a cotización que, para los investigadores, tuvo apariencia de competencia, aunque las empresas participantes presentaban vínculos entre sí.

Las sospechas apuntan a que Transportes Padilla y Tradelog habrían participado únicamente para legitimar un procedimiento previamente direccionado. Los lazos familiares y laborales detectados entre directivos de esas firmas y ALS reforzaron la hipótesis de una maniobra armada para beneficiar a un proveedor específico.

Otro de los apuntados es Gerardo Boschin, exsubgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT, señalado como una pieza central dentro del esquema. La Justicia sospecha que habría facilitado información interna del expediente a empresarios y autorizado contrataciones millonarias vinculadas a depósitos, grúas y transporte entre 2021 y 2024.

En medio de ese entramado también aparece el nombre de Santiago Pando, identificado como presunto intermediario entre funcionarios y empresarios, además de Pablo Gastón Pagani, exsubgerente de Finanzas de ARSAT y hombre cercano a Leal, a quien se le atribuye haber prorrogado contratos sin intervención formal del Directorio.

La situación judicial de Leal agravó aún más el escenario político. Durante los allanamientos realizados en su departamento de Palermo se hallaron cerca de 650 mil dólares en efectivo, además de cocaína, ketamina y MDMA. En otra propiedad ubicada en Mendoza, los investigadores encontraron aproximadamente 1,7 millones de dólares adicionales distribuidos en fajos termosellados.

La investigación también salpica a otros nombres vinculados a la estructura estatal y al ámbito ferroviario. Entre ellos aparecen Leonardo Comperatore y Ramiro Canet, ambos ligados a la administración mendocina y con pasos recientes por organismos públicos nacionales.

El expediente permanece bajo secreto de sumario y la Justicia analiza ahora el pedido de indagatoria contra varios de los implicados. Mientras tanto, la causa ya se convirtió en uno de los casos más sensibles dentro del entramado de empresas públicas, no sólo por las cifras millonarias que aparecen en escena, sino también por la posible existencia de una estructura organizada que habría operado durante años dentro del Estado.