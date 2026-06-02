La crisis de la obra social de Camioneros salpica a Hugo Moyano y pone bajo la lupa a las empresas de su esposa

La obra social de Camioneros enfrenta una deuda multimillonaria con prestadores

Afiliados denuncian la suspensión de descuentos en medicamentos crónicos

Graciela Ocaña pidió la intervención formal ante la Superintendencia de Salud

La crisis reactivó cuestionamientos sobre el manejo de fondos sindicales

El deterioro financiero profundizó la interna entre Hugo y Pablo Moyano

Crecen las versiones sobre venta de activos para obtener liquidez urgente

La profundización de la crisis en la obra social de Camioneros volvió a colocar a Hugo Moyano en el centro de la escena política y sindical. Las denuncias por la suspensión de descuentos en medicamentos, incluso para pacientes con tratamientos crónicos, encendieron nuevas alarmas sobre el deterioro financiero y prestacional de una de las estructuras de salud más importantes del sindicalismo argentino.

La situación escaló en las últimas semanas luego de que afiliados denunciaran que distintas farmacias dejaron de entregar remedios con cobertura debido a deudas impagas de la obra social. El problema impactó especialmente en trabajadores y jubilados que dependen de tratamientos permanentes y que, frente a la falta de descuentos, deben afrontar costos imposibles de cubrir.

El conflicto expuso nuevamente las dificultades que atraviesa la obra social de Camioneros, que arrastra un déficit multimillonario y enfrenta cuestionamientos por el manejo de los fondos. Según denuncias presentadas ante la Superintendencia de Servicios de Salud, la deuda con prestadores ya supera los $32.400 millones y podría alcanzar los $60.000 millones si se incorporan compromisos correspondientes a la provincia de Buenos Aires.

La ofensiva política contra la conducción sindical fue impulsada por la legisladora porteña Graciela Ocaña, quien reclamó formalmente la intervención de la obra social y apuntó contra el presunto deterioro deliberado del sistema sanitario mientras el entorno de Moyano mantiene un importante patrimonio empresarial.

Ocaña cuestionó además la falta de respuesta oficial de la Superintendencia y vinculó el silencio del organismo con razones políticas. Según planteó, el Gobierno evita confrontar con sectores sindicales de peso, aun frente a denuncias por irregularidades administrativas y graves fallas en las prestaciones médicas.

La crisis resulta todavía más sensible porque la obra social continúa recibiendo fondos millonarios. Desde marzo pasado, las cámaras empresariales aportan unos $4.750 millones mensuales como contribución extraordinaria derivada de las negociaciones paritarias. Pese a ese ingreso constante, las dificultades para sostener la cobertura médica se agravaron.

El malestar crece entre los afiliados, que denuncian falta de medicamentos, demoras en la atención y prestaciones cada vez más limitadas. En muchos casos, las farmacias dejaron de aplicar descuentos y ofrecieron únicamente la posibilidad de pagar el valor completo para luego tramitar reintegros. Para numerosos trabajadores, esa alternativa resulta directamente inaccesible.

El deterioro financiero también impactó sobre clínicas y sanatorios vinculados al gremio. A fines del año pasado se registraron protestas del personal médico y administrativo por atrasos salariales en distintos centros de salud, entre ellos el Sanatorio Antártida y establecimientos ubicados en Avellaneda, San Justo y Villa Martelli.

Detrás de la crisis sanitaria asoma además una fuerte disputa política y familiar dentro del universo camionero. El déficit de la obra social fue uno de los factores que profundizó las diferencias entre Hugo Moyano y su hijo Pablo Moyano, en medio de una interna que modificó el equilibrio de poder dentro del sindicato.

Las sospechas sobre el manejo de fondos tampoco son nuevas. La presentación realizada por Ocaña retomó denuncias históricas vinculadas a presuntos desvíos de dinero hacia empresas relacionadas con el entorno familiar de Moyano, particularmente IARAI S.A., firma dedicada al gerenciamiento de la obra social y vinculada a Liliana Zulet, esposa del líder sindical.

En ese contexto, comenzaron a circular versiones sobre posibles ventas de activos para obtener liquidez urgente. Entre ellas aparece el eventual desprendimiento del Sanatorio Antártida y de un predio de 10 hectáreas en Escobar perteneciente a la mutual sindical.

La crisis sanitaria de Camioneros se transformó así en un problema político de mayor escala. El caso no sólo afecta a miles de afiliados que denuncian prestaciones cada vez más deficientes, sino que vuelve a poner bajo la lupa el modelo de administración sindical de la salud y la capacidad del Estado para controlar estructuras que manejan recursos multimillonarios.

Mientras la tensión crece y los reclamos se multiplican, el futuro de la obra social aparece atravesado por una pregunta incómoda para el sistema político: hasta dónde está dispuesto el poder a avanzar sobre uno de los gremios más influyentes de la Argentina.