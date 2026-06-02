Milei y el sueño de liderar un nuevo bloque conservador en América Latina

Por RICARDO ZIMERMAN

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Algo empezó a cambiar en América Latina y en la Casa Rosada están convencidos de que no se trata de un fenómeno pasajero. La posibilidad de que Colombia y Perú giren hacia gobiernos de centroderecha no sólo entusiasma al oficialismo argentino por afinidad ideológica. También alimenta una expectativa mucho más ambiciosa: la consolidación de un nuevo eje regional que termine con dos décadas de hegemonía política de la izquierda latinoamericana.

Durante años, gran parte del continente estuvo dominado por proyectos políticos que, con distintos matices, compartieron una misma visión del Estado, la economía y el poder. Desde el chavismo venezolano hasta el lulismo brasileño, pasando por el kirchnerismo argentino, el correísmo ecuatoriano y el petrismo colombiano, América Latina quedó atrapada en una lógica donde el populismo, el gasto público expansivo y el discurso anti mercado se transformaron en moneda corriente.

Los resultados están a la vista.

Países más pobres, Estados más grandes, sistemas políticos más degradados y sociedades profundamente frustradas. Incluso gobiernos que llegaron prometiendo igualdad terminaron construyendo estructuras de privilegio alrededor del poder político. La región no sólo perdió competitividad económica. También perdió calidad institucional.

Es en ese contexto donde Javier Milei interpreta el momento actual como una oportunidad histórica.

El Presidente argentino cree que el desgaste de los modelos progresistas abrió espacio para una nueva generación de dirigentes que reivindican el orden económico, la propiedad privada, la seguridad y una menor intervención estatal. Por eso el resultado electoral colombiano fue leído en Balcarce 50 como mucho más que una elección local. La buena performance de Abelardo De la Espriella fue vista como otro síntoma de un cambio regional que, lentamente, comienza a consolidarse.

La reacción del Gobierno argentino fue inmediata y reveladora. Milei habló de libertad, de progreso y del rechazo al “modelo socialista” que, según su visión, dañó a la región durante los últimos años. No se trató simplemente de un saludo diplomático. Fue la expresión pública de una estrategia política continental.

La administración libertaria imagina un mapa regional muy distinto al que existía cuando Milei llegó al poder en diciembre de 2023. Hoy observa afinidades con Nayib Bukele en El Salvador, Daniel Noboa en Ecuador, Santiago Peña en Paraguay y José Antonio Kast en Chile. También sigue con expectativa las elecciones en Perú y, especialmente, el escenario brasileño de cara al desafío electoral que enfrentará Lula da Silva.

La lógica detrás de esa construcción regional es bastante clara: ningún país cambia realmente en soledad.

Durante años, la izquierda latinoamericana entendió perfectamente la importancia de coordinar posiciones en organismos multilaterales, construir alianzas políticas y respaldarse mutuamente frente a crisis internas. La Celac, Unasur y otros espacios regionales funcionaron muchas veces como plataformas de defensa política de gobiernos cuestionados por corrupción, deterioro institucional o ataques a la prensa.

Ahora el oficialismo argentino cree que llegó el momento de disputar ese terreno.

La diferencia es que el nuevo bloque conservador regional no busca apoyarse en discursos antiempresariales ni en proyectos estatistas, sino en una agenda centrada en estabilidad macroeconómica, combate al crimen organizado, reducción del gasto público y apertura económica.

Por supuesto, cada país tiene sus particularidades. Nayib Bukele construyó su liderazgo alrededor de la seguridad. Milei lo hizo desde la batalla económica y cultural. Noboa emergió como respuesta al caos institucional ecuatoriano. Kast representa la reacción conservadora chilena tras el fracaso del experimento constitucional impulsado por la izquierda.

Pero todos expresan algo parecido: el cansancio de amplios sectores sociales frente a modelos políticos que prometieron justicia social y terminaron dejando inflación, inseguridad, corrupción y estancamiento.

En ese escenario, la figura de Milei empieza a adquirir otra dimensión regional.

Ya no es solamente el economista excéntrico que irrumpió en la política argentina con una motosierra. Para muchos sectores de la nueva derecha latinoamericana, el Presidente argentino se transformó en un símbolo de confrontación directa con el viejo orden político continental. Su discurso radicalizado, que inicialmente parecía imposible de exportar, hoy encuentra eco en sociedades agotadas por la crisis económica y el deterioro estatal.

La relación con Donald Trump también forma parte de esa estrategia. Ambos comparten una visión del mundo basada en la defensa del capitalismo, el rechazo al progresismo identitario y la necesidad de enfrentar estructuras burocráticas internacionales que consideran dominadas por agendas de izquierda.

En la Casa Rosada creen que esa articulación internacional puede darle volumen político al proyecto libertario argentino y fortalecer la posición del país en los organismos regionales.

La apuesta no es menor. Si Colombia y Perú consolidaran gobiernos alineados con posiciones de centroderecha, el equilibrio político latinoamericano cambiaría drásticamente. La izquierda perdería dos piezas estratégicas y emergería una configuración regional mucho más favorable para proyectos liberales y conservadores.

Naturalmente, todavía es temprano para hablar de un bloque consolidado. América Latina sigue siendo una región políticamente volátil y los oficialismos enfrentan enormes desafíos económicos y sociales. Pero hay un dato imposible de ignorar: el monopolio ideológico que durante años tuvo la izquierda sobre el discurso regional comenzó a resquebrajarse.

Y Milei está decidido a ocupar ese vacío.

La verdadera discusión ya no pasa solamente por quién gobierna cada país. Lo que está en juego es cuál será la identidad política predominante en América Latina durante la próxima década.