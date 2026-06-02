¿Preocupación sanitaria o campaña electoral? Marfortt respondió con dureza a las críticas del PJ sobre el CAPS del barrio 2 de Abril

La polémica por el funcionamiento del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio 2 de Abril sumó un nuevo capítulo. Luego de los cuestionamientos realizados por concejales del PJ, el coordinador de Salud de la Municipalidad de Rafaela, Daniel Marfortt, salió al cruce de las críticas y defendió con firmeza la gestión sanitaria desarrollada por el municipio.

En diálogo con el portal web Rafaela Noticias, el funcionario no solo rechazó las acusaciones sobre un supuesto mal funcionamiento del centro de salud, sino que además reveló las difíciles condiciones con las que debió iniciar la actual administración.

"Cuando asumimos en diciembre tuvimos una agresión física a la odontóloga y una agresión verbal con amenazas a la pediatra. Ambas renunciaron apenas habíamos ingresado a la gestión", explicó.

Según relató, la situación obligó al municipio a tomar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad de los profesionales. "Tuvimos que contratar personal de vigilancia durante todo el horario de funcionamiento. Son recursos que podrían haberse destinado directamente a la atención médica", afirmó.

Marfortt incluso recordó que la odontóloga que había regresado posteriormente al CAPS volvió a sufrir un episodio de violencia que terminó provocando una nueva renuncia.

A pesar de ese escenario complejo, el coordinador sostuvo que el municipio logró reconstruir los equipos de trabajo y recuperar prestaciones que habían quedado resentidas por la falta de profesionales.

Actualmente, el CAPS cuenta con servicios de odontología, pediatría, clínica médica, obstetricia, psicología, enfermería en ambos turnos, vacunación y ecografías.

"Hoy tenemos odontólogo, recuperamos una médica clínica, una obstetra que realiza controles de embarazo y también recuperamos la pediatría", destacó.

Además, explicó que los profesionales de clínica médica, odontología y pediatría atienden tres veces por semana con jornadas que oscilan entre cuatro y cinco horas.

"No entiendo de qué mal funcionamiento hablan"

Uno de los puntos más contundentes de la respuesta estuvo vinculado a las estadísticas oficiales.

"La verdad que lo del mal funcionamiento no lo entiendo porque estadísticamente se han duplicado las atenciones y las vacunaciones", aseguró.

De acuerdo con Marfortt, los datos surgen de los registros del sistema provincial SICAP y muestran una mejora significativa respecto del último semestre de 2025.

El funcionario también señaló que el centro de salud se ha convertido en un punto de referencia para vecinos de otros sectores de la ciudad debido a prestaciones que no se encuentran disponibles en todos los CAPS.

"Estamos capitalizando las necesidades sin tener que derivar pacientes y recibiendo vecinos de otros barrios, especialmente por odontología", indicó.

La presión sobre el sistema público

Durante la entrevista, Marfortt advirtió además sobre un fenómeno que se repite en toda la provincia: el crecimiento sostenido de la demanda en hospitales y centros de salud públicos.

Según explicó, cada vez más personas que cuentan con obra social o mutual recurren igualmente al sistema estatal debido al costo creciente de coseguros, estudios médicos y consultas.

"La gente mutualizada también está llegando al sistema público porque muchas veces no puede afrontar los coseguros de consultas, radiografías, laboratorios o ecografías", afirmó.

El funcionario advirtió que esa tendencia podría profundizarse durante los próximos meses con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias.

"En esta época los cuadros respiratorios se multiplican y la demanda crece muchísimo, especialmente en pediatría", explicó.

Reapertura de la posta sanitaria en Villa del Parque

Marfortt también destacó la reapertura de la posta sanitaria que funciona en la vecinal de barrio Villa del Parque.

El espacio había permanecido cerrado debido a inconvenientes institucionales, pero actualmente volvió a brindar atención a los vecinos.

Allí ya funcionan consultorios de clínica médica, nutrición y enfermería, mientras el municipio trabaja para incorporar vacunación y sumar pediatría en una próxima etapa.

Además recordó que la Municipalidad también administra el Centro de Salud Virgen del Rosario, que según indicó mantiene un funcionamiento normal y sostenido.

Medicamentos gratuitos

Otro de los aspectos resaltados por el coordinador fue la disponibilidad de medicamentos gratuitos a través de las farmacias de los CAPS.

Según explicó, los pacientes pueden acceder sin costo a antibióticos, tratamientos respiratorios, medicamentos para enfermedades crónicas y métodos anticonceptivos provistos por la Provincia.

"Prácticamente todas las monodrogas que envía la Provincia están disponibles para los pacientes sin costo", concluyó.

Una discusión atravesada por la política

Las declaraciones de Marfortt llegan en un contexto donde la discusión sanitaria comienza a mezclarse con el clima político previo a las próximas elecciones.

Es evidente que la etapa preelectoral ya empezó a sentirse en Rafaela y que buena parte de los debates públicos comienzan a adquirir una lectura política. En ese escenario, las críticas opositoras y las respuestas oficiales suelen trascender los datos técnicos para transformarse en herramientas de posicionamiento político.

Sin mencionarlo explícitamente, la contundencia de la respuesta de Daniel Marfortt dejó entrever que, desde la mirada del Ejecutivo municipal, algunos cuestionamientos parecen estar más vinculados a la disputa política que a la realidad diaria de los centros de salud.

La dificultad, como suele ocurrir en tiempos electorales, será distinguir dónde termina la crítica legítima y dónde comienza la construcción de un relato destinado a obtener rédito político.

Resumen: 7 puntos clave

1. Daniel Marfortt rechazó las críticas del PJ sobre el funcionamiento del CAPS del barrio 2 de Abril.

2. Reveló que al asumir la gestión dos profesionales renunciaron tras sufrir agresiones y amenazas.

3. El municipio debió contratar seguridad permanente para garantizar la atención en el centro de salud.

4. Según datos oficiales, las atenciones y vacunaciones se duplicaron respecto del último semestre de 2025.

5. El CAPS recuperó servicios de odontología, pediatría, clínica médica, obstetricia, psicología, vacunación y ecografías.

6. Marfortt advirtió que cada vez más personas con obra social recurren al sistema público por el aumento de los costos médicos.

7. El funcionario sugirió que parte de las críticas se producen en un contexto preelectoral donde muchas discusiones comienzan a estar atravesadas por intereses políticos.