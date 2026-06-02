Rafaela en campaña permanente: políticos ocupados en salvarse ellos mientras la ciudad se cae a pedazos

Por Carlos Zimerman

La política rafaelina ya entró definitivamente en modo electoral. Aunque nadie lo admita públicamente, aunque los dirigentes se esfuercen por decir que todavía falta mucho para las elecciones de 2027, la realidad muestra exactamente lo contrario. La campaña ya empezó y eso es una pésima noticia para los ciudadanos.

El calendario no miente. Estamos transitando el sexto mes de 2026 y, si las PASO santafesinas se mantienen firmes, las mismas se realizarán en abril de 2027. Eso significa que para fines de febrero deberán cerrarse las listas. Traducido al lenguaje político: los dirigentes ya están en campaña, ya están haciendo cuentas, ya están armando estrategias y ya están pensando más en los votos que en los vecinos.

¿Y cuál es el problema?

Muy simple: a partir de ahora será cada vez más difícil distinguir la realidad de la especulación política.

Todo lo que se diga estará teñido por intereses electorales. Todo será cuestionado. Todo será utilizado para sacar una ventaja. Los problemas reales de la ciudad correrán el riesgo de convertirse en simples herramientas de campaña.

Por un lado, el justicialismo reclama todo, cuestiona todo y duda de todo. Cada problema es utilizado para golpear al oficialismo. Cada error es amplificado. Cada conflicto es presentado como una muestra del fracaso de la actual gestión.

Pero tampoco se puede ignorar una realidad incómoda para el PJ. Muchos de quienes hoy se presentan como fiscales implacables de la gestión municipal gobernaron Rafaela durante más de tres décadas.

Resulta difícil escuchar algunos discursos sin recordar que Luis Castellano y el peronismo tuvieron doce años consecutivos para resolver muchos de los problemas que hoy denuncian con tanta vehemencia. Si se toman períodos anteriores, el justicialismo fue protagonista central de la vida política local durante más de treinta años.

La autocrítica sigue siendo una materia pendiente para el peronismo rafaelino.

Sin embargo, el oficialismo tampoco puede levantar demasiados dedos acusadores.

La gestión de Leonardo Viotti llega a más de la mitad de su mandato mostrando más dudas que certezas. La improvisación es una constante y los resultados están lejos de las expectativas que generó el cambio político de 2023.

Es probable que durante los próximos meses comiencen a aparecer obras, anuncios, inauguraciones y movimientos que intentarán mostrar una gestión dinámica. Es lógico. Es política.

Pero también es inevitable que muchos vecinos se pregunten por qué determinadas acciones aparecen justo cuando el calendario electoral empieza a apretar.

Los minutos finales de un partido largo suelen ser el momento elegido para intentar disimular lo que no se hizo durante gran parte del encuentro.

Mientras tanto, La Libertad Avanza enfrenta su propio desafío.

El espacio libertario deberá demostrar si realmente está preparado para gobernar una ciudad compleja como Rafaela o si solamente está en condiciones de construir discursos opositores.

Pero además enfrenta una decisión estratégica fundamental.

Deberá definir si mantiene intactas sus banderas políticas o si cae en la tentación de construir acuerdos con sectores del oficialismo para acelerar su crecimiento electoral.

Esa posibilidad podría ofrecerle ventajas políticas de corto plazo, pero también podría destruir gran parte de la credibilidad construida alrededor del discurso libertario.

Porque una cosa es criticar a "la casta" y otra muy distinta es terminar compartiendo proyectos, estrategias o espacios de poder con quienes se criticó durante años.

Mientras los dirigentes hacen cálculos electorales, la ciudad sigue esperando respuestas.

La inseguridad continúa siendo una preocupación cotidiana.

Las calles rotas y poceadas siguen formando parte del paisaje urbano.

La suciedad y la falta de mantenimiento afectan numerosos sectores de la ciudad.

El tránsito es cada vez más caótico y peligroso.

La inseguridad vial se cobra accidentes con una frecuencia alarmante.

El problema de las aves sigue sin una solución definitiva.

Y la lista podría extenderse durante varias páginas más.

Lo preocupante es que muchas veces pareciera que los políticos viven una realidad distinta a la de los vecinos.

Mientras los ciudadanos esperan soluciones concretas, gran parte de la dirigencia parece concentrada en resolver su propio futuro político.

Rafaela necesita exactamente lo contrario.

Necesita dirigentes que utilicen la política para solucionar los problemas de la gente y no politicos que utilice los problemas de la ciudad para solucionar sus propios problemas.

Porque al final del día los vecinos seguirán conviviendo con la inseguridad, con los accidentes, con las calles destruidas y con los problemas cotidianos.

Los políticos, en cambio, seguirán discutiendo candidaturas.

Y ahí está el verdadero problema.

Resumen: 7 puntos clave

1. La política rafaelina ya ingresó en modo electoral pese a que las elecciones de 2027 todavía parecen lejanas.

2. El clima de campaña provoca que cada debate público esté atravesado por intereses políticos y especulaciones electorales.

3. El peronismo cuestiona permanentemente al oficialismo, pero evita realizar una profunda autocrítica sobre sus años de gestión.

4. La administración de Leonardo Viotti llega a la mitad de su mandato con resultados que están lejos de las expectativas generadas en 2023.

5. La Libertad Avanza deberá definir si mantiene la coherencia de su discurso o busca acuerdos políticos que podrían afectar su credibilidad.

6. Los principales problemas de Rafaela siguen sin resolverse: inseguridad, tránsito caótico, calles deterioradas, suciedad urbana y falta de planificación.

7. La ciudad necesita dirigentes enfocados en solucionar los problemas de los vecinos y no políticos preocupados exclusivamente por su futuro electoral.