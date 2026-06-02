Más de 200 chicos participaron del segundo encuentro barrial de hockey en barrio Mora

En el barrio Mora se llevó a cabo el segundo encuentro barrial de hockey, una propuesta que convocó a más de 200 chicos de distintos sectores de la ciudad para compartir una jornada de deporte, integración y recreación.



Participaron niños de los barrios Mora, Fátima, Virgen del Rosario, Italia, Antártida Argentina, Martín Fierro, Fasoli, 17 de Octubre y Barranquitas, quienes disfrutaron de partidos, actividades recreativas y espacios de encuentro pensados para fortalecer los vínculos y promover la participación.



Además de la práctica deportiva, la jornada incluyó diferentes propuestas lúdicas e inclusivas que acompañaron el desarrollo del evento, generando un espacio de convivencia, diversión y aprendizaje para todos los participantes.



Este tipo de encuentros buscan fomentar la práctica del hockey, promover hábitos saludables y fortalecer la integración entre los distintos barrios de la ciudad a través del deporte como herramienta de inclusión social.