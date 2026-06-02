El MMAUP lanza una nueva convocatoria AJA! para jóvenes artistas

La Municipalidad de Rafaela informa que se encuentra abierta la convocatoria para la 14ª edición del concurso AJA! (Artistas Jóvenes Activxs) que organiza la Secretaría de Educación y Cultura a través del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi" y el Liceo Municipal "Miguel Flores".



Podrán participar artistas visuales que tengan entre 18 y 35 años, con un mínimo de cuatro años de residencia en la ciudad (excluyente) y que no hayan obtenido premio en este certamen anteriormente. Las propuestas pueden ser individuales o de colectivos de artistas, en cuyo caso la presentación deberá hacerla un integrante del grupo en representación del mismo.



Se admitirán obras realizadas en todas las disciplinas de las artes visuales: instalaciones, pintura, dibujo, escultura, grabado, cerámica, ilustraciones, video, arte digital, arte de acción, intervención urbana, ilustraciones, videomapping, animaciones, video perfomance, videojuegos, net art, etc.



La Municipalidad de Rafaela otorgará un premio estímulo de $1.000.000 para cada uno, pudiendo quedar seleccionados hasta dos proyectos. También otorgará certificados a las menciones que el jurado considere necesario.



Los proyectos seleccionados por el jurado se llevarán a cabo durante la programación 2027 del Museo Municipal de Arte "Dr. Urbano Poggi", en los espacios que designe el Museo para el desarrollo de los mismos. También se podrá establecer de común acuerdo con los organizadores, un espacio alternativo de exposición fuera del Museo.



Este programa busca incentivar, difundir y promover el trabajo de las y los artistas jóvenes de la ciudad que estén iniciando su recorrido en el camino de las artes visuales, brindándoles un aporte económico, tutoría del proyecto y la gestión de un espacio expositivo para facilitar su ingreso en el circuito de exhibición del arte.



Cronograma de Entrega de Proyectos

Al igual que las últimas ediciones, la convocatoria propone diferentes instancias que se deberán cumplir obligatoriamente para poder completar la inscripción.



En primer lugar, el reglamento establece una fecha de pre entrega que será el viernes 3 de julio donde los artistas deberán presentar el proyecto, siguiendo todos los requisitos establecidos en el reglamento.



Luego habrá una instancia intermedia, donde deberán concurrir a un encuentro con un especialista en el tema, con el fin de trabajar en la forma y presentación final del proyecto.



La entrega final del proyecto será el viernes 14 de agosto.



Los proyectos premiados tendrán, además, otra instancia de tutoría, también a cargo del mismo/a profesional, que tiene como objetivo brindar acompañamiento y orientación para la exposición final del proyecto.



Formularios y consultas

El Formulario de Inscripción y Reglamento General para Exposiciones de Artistas Jóvenes Activos se encuentra disponible en: www.rafaela.gob.ar.



Para consultas dirigirse a: [email protected] o telefónicamente al 570555 de martes a viernes de 9:00 a 19:00.