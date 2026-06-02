Lionel Messi entrenó diferenciado

La Selección argentina comenzó oficialmente su preparación en Estados Unidos de cara al inicio de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llevó adelante su primera práctica en Kansas City, donde el cuerpo técnico priorizó los cuidados físicos de los futbolistas ante las elevadas temperaturas que se registran en la región.

La atención estuvo centrada en Lionel Messi, quien realizó tareas diferenciadas y de baja exigencia. El capitán argentino continúa recuperándose de una contractura muscular, por lo que el cuerpo técnico decidió manejar sus cargas de trabajo con cautela para que pueda llegar en las mejores condiciones al debut mundialista.

La jornada de entrenamiento se desarrolló en el Compass Minerals National Performance Center. Debido al intenso calor, Scaloni y sus colaboradores optaron por modificar el horario habitual de la práctica y trasladarla a las últimas horas de la tarde, con el objetivo de reducir el impacto de las altas temperaturas sobre el plantel.

En cuanto a la actividad futbolística, los jugadores realizaron movimientos livianos y ejercicios de adaptación, tanto al clima como al campo de juego, dejando para los próximos días las tareas de mayor exigencia física.

Tras finalizar la sesión, la delegación regresó al hotel de concentración para continuar con la planificación prevista. La Albiceleste seguirá entrenándose en Kansas City mientras el cuerpo técnico define los detalles del equipo que afrontará el estreno en la competencia.