Úbeda dejó de ser el técnico de Boca

Boca Juniors inició una nueva etapa de cambios tras confirmar la salida de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo. La decisión fue comunicada este lunes luego de una reunión mantenida en el Predio de Ezeiza entre el director técnico y Marcelo Delgado, representante de la Secretaría Técnica del club.

Aunque el contrato de Úbeda tenía vigencia hasta el 30 de junio, la dirigencia optó por no extender el vínculo y ponerle punto final a un ciclo que venía siendo analizado desde hacía varias semanas. El encuentro sirvió para oficializar una determinación que ya se venía gestando en el seno de la conducción futbolística.

La evaluación del rendimiento deportivo fue uno de los factores que pesó en la decisión. Si bien el equipo consiguió algunos resultados destacados, entre ellos dos triunfos en superclásicos, la falta de títulos y ciertas eliminaciones en instancias decisivas terminaron debilitando la continuidad del entrenador.

Durante su gestión al frente del conjunto xeneize, Úbeda dirigió 32 encuentros, con un saldo de 17 victorias, 7 empates y 8 derrotas. En los cruces de eliminación directa obtuvo dos triunfos, correspondientes a su estreno en la Copa Argentina de este año y al éxito frente a Lanús por el Clausura 2025. Sin embargo, también sufrió eliminaciones ante Huracán y Racing, resultados que influyeron en el balance final de su ciclo.

Con el plantel actualmente de licencia, la dirigencia ya trabaja en la búsqueda de un reemplazante. La intención de Juan Román Riquelme y su equipo es encontrar un entrenador con experiencia y personalidad para asumir el desafío de conducir a Boca en una temporada que tendrá importantes compromisos tanto a nivel local como internacional.

Mientras comienzan a circular los primeros nombres de posibles candidatos, el club se prepara para tomar una decisión clave que marcará el rumbo futbolístico de los próximos meses.