Hoy juega Tim Payne

En una de las historias más inverosímiles de la previa del Mundial 2026, el defensor neozelandés Tim Payne ha pasado de tener 4.715 seguidores en Instagram a superar la barrera de los 4 millones en apenas seis días. Este crecimiento meteórico, que desafía cualquier lógica del marketing deportivo tradicional, no fue producto de un gol agónico o una atajada milagrosa, sino de una campaña viral impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini. El influencer, conocido como "Scarso", se propuso el desafío de convertir al futbolista "menos conocido" de la cita mundialista en una celebridad global, y el resultado ha superado todas las expectativas.

La movida digital ha escalado de tal forma que ya forma parte de la cultura popular de este torneo. El impacto fue tan profundo que el reconocido cantante Ca7riel compuso una canción en honor al defensor, pieza musical que incluso la esposa del propio Payne se encargó de viralizar al grabarse cantándola. La magnitud del fenómeno es tal que el jugador del Wellington Phoenix ha logrado superar en seguidores a los All Blacks, el emblemático seleccionado de rugby de Nueva Zelanda, por una diferencia de 1,2 millones de usuarios, marcando un hito sin precedentes para el fútbol de su país.

El furor tendrá su prueba de fuego este martes 2 de junio en el Lockhart Stadium de Florida, donde Nueva Zelanda se enfrentará a Haití en un amistoso internacional. Este será el primer partido que Payne dispute tras su explosión en redes sociales, y contará con la presencia especial de Scarsini, quien viajará para conocer personalmente a su creación viral. El interés por el lateral derecho es total, a pesar de que gran parte de su nueva audiencia nunca lo ha visto en acción dentro de un campo de juego.

Más allá del ruido mediático, Nueva Zelanda se prepara para un desafío deportivo mayúsculo en el Grupo G del Mundial, donde debutará el 15 de junio ante Irán, para luego medirse con Egipto y Bélgica. Mientras tanto, Valen Scarsini también capitaliza el éxito de su iniciativa, rozando el millón de seguidores propios. Lo que comenzó como una humorada de internet ha terminado por transformar la vida de un futbolista profesional, demostrando el poder absoluto de las comunidades digitales argentinas para intervenir en la narrativa de la Copa del Mundo y convertir a un desconocido en el jugador más seguido de su selección.

Hoy juega Tim Payne con Nueva Zelanda

Nueva Zelanda integra el Grupo G en el Mundial 2026. Debutará el lunes 15 de junio contra Irán, se enfrentará el 21 a Egipto y cerrará la fase de grupos el 27 frente a Bélgica.

Antes el seleccionado oceánico disputará dos amistosos: contra Haití el 2 de junio y contra Inglaterra el 7.