Austria llega en alza al Mundial: ganó un amistoso pese a la expulsión de un jugador

Austria continúa ajustando detalles para su participación en el Mundial 2026 y este lunes sumó una victoria alentadora al imponerse por 1 a 0 sobre Túnez en un amistoso disputado en Viena. El seleccionado europeo, que compartirá el Grupo J con la Argentina, logró quedarse con el triunfo gracias a una destacada actuación colectiva y al aporte decisivo de una de sus principales figuras.

El conjunto dirigido por Ralf Rangnick comenzó el encuentro con la intención de asumir el protagonismo y dominar las acciones. Sin embargo, el desarrollo del partido se complicó antes del descanso cuando Konrad Laimer fue expulsado a los 37 minutos de la primera etapa, dejando a los locales con un jugador menos.

Lejos de desordenarse, Austria respondió con una estructura defensiva sólida y una notable disciplina táctica. Durante gran parte del encuentro consiguió neutralizar los intentos ofensivos del seleccionado africano y mantuvo el control emocional pese a la inferioridad numérica.

La única diferencia de la tarde llegó a los 64 minutos. Marcel Sabitzer apareció en el momento justo dentro del área rival para conectar una asistencia y definir con precisión, estableciendo el 1-0 que terminaría siendo definitivo. A partir de allí, los austríacos administraron la ventaja con inteligencia y un gran esfuerzo físico para sostener el resultado.

El amistoso representó una de las últimas evaluaciones antes del inicio de la Copa del Mundo. Austria todavía tendrá una presentación más de preparación cuando enfrente a Guatemala el próximo 10 de junio en el Rose Bowl de Pasadena, Estados Unidos.

Luego llegará el momento de enfocarse plenamente en el Mundial. El 22 de junio protagonizará uno de los partidos más esperados de la fase de grupos cuando se mida con la Selección argentina por la segunda jornada del Grupo J.

La Albiceleste, por su parte, iniciará su camino en la competencia frente a Argelia y cerrará su participación en la zona ante Jordania. Austria buscará llegar a ese duelo con el impulso de una preparación que, por ahora, arroja señales positivas.