Juan Manuel Cerúndolo puso fin a su sueño en París

La destacada participación de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros llegó a su fin este lunes. El argentino cayó en los octavos de final frente al italiano Matteo Berrettini por 6-3, 7-6 (3) y 7-6 (6), en un intenso encuentro disputado sobre el polvo de ladrillo de la cancha Suzanne Lenglen.

Pese a la derrota, Cerúndolo cerró una actuación sobresaliente en París y se convirtió en el tenista argentino que más lejos llegó en esta edición del Grand Slam francés. El bonaerense había sido una de las grandes sorpresas del torneo tras eliminar al número uno del mundo, Jannik Sinner, y protagonizar un maratónico duelo de casi seis horas frente al español Martín Landaluce.

El desgaste acumulado de esos exigentes compromisos pareció pasar factura en los momentos decisivos del encuentro ante Berrettini. Aunque el argentino dio pelea hasta el final y llevó al italiano a dos tie-breaks consecutivos, la experiencia y la potencia del europeo terminaron marcando la diferencia.

Berrettini mostró un alto nivel durante gran parte del partido y aprovechó las oportunidades que tuvo para imponer condiciones. Con este triunfo, el exfinalista de Wimbledon se convirtió en el jugador con ranking más bajo en alcanzar los cuartos de final de Roland Garros desde 2007, confirmando además su regreso a la élite tras varios años condicionados por las lesiones.

Al finalizar el encuentro, el italiano expresó su emoción por volver a competir en las instancias decisivas de un Grand Slam. “El tenis es el amor de mi vida. De lo contrario, no habría regresado después de tantas lesiones”, afirmó tras sellar la victoria en su primer match point.

Gracias a este resultado, Berrettini avanzó a los cuartos de final de un torneo major por primera vez desde 2022, mientras que Cerúndolo se despide de París con una actuación que ratifica su crecimiento y lo posiciona como una de las grandes esperanzas del tenis argentino.