Así fueron las primeras horas de Argentina en Kansas City

La Selección argentina continúa ajustando detalles en Kansas City de cara al inicio del Mundial 2026 y ya trabaja con la presencia de Lionel Messi, cuya llegada terminó de completar el grupo que afrontará la máxima cita del fútbol internacional.

Tras el arribo del capitán, el plantel comenzó una nueva etapa de preparación bajo la supervisión del cuerpo médico y los preparadores físicos encabezados por Luis Martín y Juan Tamone. Los primeros movimientos estuvieron enfocados en tareas regenerativas y ejercicios de baja intensidad para los futbolistas que llegaron recientemente desde Argentina.

Durante las próximas jornadas, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni incrementará progresivamente las cargas de trabajo y dará inicio a las prácticas con pelota, fundamentales para afianzar conceptos tácticos y futbolísticos antes del debut mundialista.

En las imágenes difundidas por la Asociación del Fútbol Argentino se pudo observar a varios integrantes del plantel realizando ejercicios en el gimnasio. Entre ellos apareció Leandro Paredes, quien atraviesa la recuperación de una lesión muscular sufrida en los últimos días. El mediocampista trabaja contrarreloj para llegar en condiciones al comienzo del torneo, aunque su presencia en el estreno ante Argelia permanece bajo evaluación.

La jornada también estuvo marcada por cuestiones climáticas. Durante la madrugada, las autoridades locales emitieron advertencias por posibles tormentas severas y riesgo de tornados en distintos sectores de Kansas City. Si bien el fenómeno no pasó a mayores, se registraron fuertes ráfagas de viento que provocaron algunos daños menores en las inmediaciones del lugar donde se hospeda la delegación argentina.

Con el grupo prácticamente completo, Scaloni dispondrá de varios días de trabajo para terminar de definir aspectos tácticos y físicos antes de los compromisos preparatorios. El primero de ellos será el sábado 6 de junio, cuando Argentina enfrente a Honduras en el Kyle Field de Texas desde las 21 horas. Posteriormente, el martes 9, la Albiceleste se medirá con Islandia en Alabama, en el último ensayo previo a la competencia oficial.

Una vez concluidos esos amistosos, el seleccionado nacional encarará la recta final de su preparación con la vista puesta en el debut mundialista frente a Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City.