Los argentinos no paran de comprar dólares: este año atesoraron más que el Banco Central

El mercado cambiario argentino inauguró el sexto mes de 2026 con un movimiento ascendente que captó la atención de los analistas. En la primera jornada de junio, la cotización minorista trepó un 1,5% para ubicarse en los 1.445 pesos, mientras que el tipo de cambio mayorista acompañó la tendencia cerrando en torno a los 1.425 pesos. Ante este panorama, el Banco Central moderó su intervención y adquirió apenas 55 millones de dólares, una cifra significativamente menor al promedio registrado durante mayo, con el objetivo de no añadir presión adicional sobre los precios.

Este repunte inicial se vincula directamente con factores estacionales, principalmente el cobro de haberes y la decisión de los ahorristas de dolarizarse aprovechando la estabilidad cambiaria de los últimos meses. No obstante, las proyecciones para el resto de junio son optimistas: se espera que la oferta de divisas del sector agropecuario se mantenga sólida y que el ingreso de capitales se vea reforzado por nuevas colocaciones de deuda externa por parte de empresas privadas y administraciones provinciales.

El comportamiento de los ahorristas sigue siendo un pilar fundamental del mercado. Según los balances oficiales, en abril 1,5 millones de personas compraron un total de 2.363 millones de dólares, acumulando una demanda de 9.000 millones en el primer cuatrimestre del año. Esta cifra resulta impactante al compararla con la gestión de la autoridad monetaria, ya que en ese mismo periodo el público adquirió más divisas que el propio Banco Central. Gran parte de estos fondos han ido a fortalecer los depósitos privados, que ya superan los 39.000 millones de dólares en el sistema financiero.

A pesar de esta constante demanda minorista, el Gobierno mantiene la confianza en la estabilidad del modelo. El ministro de Economía, Luis Caputo, proyecta un escenario electoral calmo para 2027, apostando a que la recuperación económica reducirá la necesidad de cobertura cambiaria por parte de la población. En sintonía con esto, el Banco Central está próximo a alcanzar los 10.000 millones de dólares comprados en 2026, logrando satisfacer simultáneamente la demanda de ahorristas e importadores. En este contexto, figuras como Domingo Cavallo han elogiado el fortalecimiento de las reservas, aunque insisten en la necesidad de avanzar hacia una liberación total del mercado y una mayor flexibilidad en los créditos bancarios en moneda extranjera para consolidar el esquema actual.