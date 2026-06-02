Guardiola descartó la posibilidad de dirigir a Messi en Inter Miami

Inter Miami deberá seguir buscando entrenador. Según trascendió en medios británicos, la dirigencia del club estadounidense intentó seducir a Pep Guardiola para que asumiera el mando del equipo y protagonizara un esperado reencuentro con Lionel Messi, pero el técnico español descartó la propuesta.

Diversas publicaciones de Inglaterra señalaron que David Beckham, uno de los propietarios de la franquicia, exploró la posibilidad de incorporar al exentrenador de Manchester City tras la salida de Javier Mascherano. Sin embargo, los contactos realizados con el entorno de Guardiola no prosperaron y el proyecto quedó rápidamente descartado.

Luego de cerrar una extensa etapa al frente del conjunto inglés, Guardiola habría optado por priorizar un período de descanso antes de volver a dirigir. El desgaste acumulado tras una década de máxima exigencia en la Premier League fue uno de los principales motivos que lo llevaron a rechazar nuevas ofertas, incluso una tan atractiva como la de compartir nuevamente vestuario con Messi.

En Miami imaginaban que el momento era ideal para concretar una de las asociaciones más exitosas de la historia reciente del fútbol. La relación deportiva entre Guardiola y Messi marcó una época en Barcelona y transformó al club catalán en una referencia mundial gracias a la conquista de múltiples títulos.

Mientras tanto, el equipo estadounidense continuará bajo la conducción de Guillermo Hoyos, quien seguirá al frente del plantel durante los próximos meses. La negativa de Guardiola representa el primer gran revés para la dirigencia en la búsqueda de un nuevo proyecto deportivo.

Todo indica que el entrenador catalán se mantendrá alejado de los bancos de suplentes al menos durante la próxima temporada. Incluso, en los últimos tiempos surgieron versiones que lo vinculan con distintas selecciones nacionales, una posibilidad que parece encajar mejor con la idea de reducir el ritmo de trabajo cotidiano que exige el fútbol de clubes.

La chance de volver a ver juntos a Guardiola y Messi no es nueva. Ya había surgido con fuerza cuando el rosarino buscó dejar Barcelona en 2020 y fue relacionado con Manchester City. Más tarde, cuando el argentino abandonó definitivamente el conjunto azulgrana, también se especuló con un posible reencuentro en Inglaterra, aunque finalmente su destino fue París.

Con el paso de los años, los rumores se repitieron en distintas oportunidades, pero la realidad es que desde la salida de Guardiola de Barcelona en 2012 nunca volvieron a coincidir en un mismo proyecto. Ahora, Inter Miami intentó hacerlo realidad una vez más, aunque la respuesta del entrenador fue contundente y el esperado reencuentro deberá seguir esperando.