De la tragedia a la gloria: Aymen Hussein lideró el regreso de Irak al Mundial

Cuando Aymen Hussein convirtió el gol que selló la victoria de Irak sobre Bolivia en el repechaje rumbo al Mundial 2026, el estadio explotó de emoción. Mientras corría para celebrar uno de los tantos más importantes de la historia reciente de su país, el delantero levantó la vista hacia el cielo. No fue un gesto casual. Detrás de ese momento de gloria había años de dolor, pérdidas irreparables y una vida marcada por las consecuencias de la guerra.

El tanto significó mucho más que una clasificación. Permitió que Irak regresara a una Copa del Mundo por primera vez desde México 1986 y consolidó a Hussein como una de las figuras más queridas del deporte iraquí. A los 30 años, el atacante se convirtió en el rostro de una generación que logró devolver la ilusión futbolística a todo un país.

La historia de Hussein comenzó en Al-Safra, una pequeña localidad de la provincia de Kirkuk. Su infancia transcurrió en uno de los períodos más complejos de la historia reciente de Irak, en medio de atentados, conflictos armados y una permanente sensación de incertidumbre.

La tragedia golpeó de lleno a su familia cuando tenía apenas 12 años. Su padre, integrante del ejército iraquí, había recibido amenazas por parte de grupos extremistas debido a su negativa a abandonar las fuerzas armadas. En 2008 fue asesinado en un atentado, una pérdida que cambió para siempre la vida del joven futbolista.

Los años siguientes tampoco fueron sencillos. En 2014, durante el avance del autodenominado Estado Islámico sobre distintas regiones del país, su hermano mayor fue secuestrado mientras trabajaba como policía. Desde entonces nunca volvió a aparecer y la familia jamás obtuvo respuestas sobre su destino.

Como si eso fuera poco, la vivienda familiar fue destruida durante los enfrentamientos que afectaron la zona. Hussein, su madre y sus familiares debieron abandonar su hogar y comenzar una nueva vida lejos de todo lo que conocían.

En ese contexto, el fútbol se transformó en una vía de escape. Lejos de los caminos habituales de las grandes promesas, construyó su carrera con paciencia y esfuerzo. Fue creciendo en distintos clubes locales hasta convertirse en uno de los delanteros más respetados de Asia. Su potencia física, capacidad goleadora y liderazgo dentro del campo le permitieron abrirse paso también en ligas de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Túnez y Marruecos.

Con la selección nacional comenzó a dejar huella años antes de la clasificación mundialista. Marcó goles decisivos en diferentes competencias y fue una de las grandes figuras de la Copa Asiática, donde confirmó su condición de referente ofensivo del equipo.

Sin embargo, ningún momento tuvo el impacto de su gol frente a Bolivia. La victoria desató celebraciones masivas en todo Irak, con miles de personas ocupando las calles para festejar un logro que parecía imposible. El regreso a una Copa del Mundo después de cuatro décadas representó mucho más que un éxito deportivo para un país acostumbrado a atravesar enormes dificultades.

Ahora, Hussein se prepara para disputar el Mundial 2026 como la gran referencia de una selección que compartirá grupo con Francia, Senegal y Noruega. Su historia excede al fútbol: es el recorrido de un hombre que convivió con la pérdida, el desplazamiento y la violencia, pero que encontró en el deporte una forma de seguir adelante.

Por eso, cada vez que marca un gol y mira al cielo, el gesto adquiere un significado especial. Es un homenaje silencioso a quienes ya no están y, al mismo tiempo, la prueba de que incluso en medio de las circunstancias más difíciles es posible construir una historia de superación.