Barbie Vélez se quebró por los dichos de Fede Bal sobre su relación

La polémica entre Barbie Vélez y Fede Bal volvió a ocupar el centro de la escena luego de que el actor se refiriera públicamente a la relación que mantuvieron años atrás. Las declaraciones generaron una fuerte reacción de la actriz, quien se mostró visiblemente afectada y pidió que su expareja deje de mencionarla públicamente.

Durante una emisión del programa de streaming StoryTime, Barbie habló abiertamente sobre el impacto emocional que le provocaron los dichos de Bal. Conmovida, reconoció que atravesó un fin de semana difícil tras escuchar nuevamente referencias a una etapa de su vida que considera especialmente dolorosa.

La hija de Nazarena Vélez sostuvo que durante la última década eligió mantener silencio sobre el tema y evitar responder públicamente. Sin embargo, explicó que la repercusión mediática de las recientes declaraciones volvió a ponerla en una situación incómoda y le generó angustia.

“Hace muchos años que decidí no hablar y seguir adelante con mi vida”, expresó durante la transmisión, donde remarcó que actualmente se encuentra enfocada en su familia y en sus proyectos personales. Aun así, aseguró que cada vez que resurgen episodios vinculados a aquella relación revive emociones difíciles de procesar.

En uno de los momentos más intensos de su descargo, Vélez le pidió a Bal que no vuelva a referirse a ella públicamente. Según manifestó, considera que ya transcurrió suficiente tiempo y que no desea seguir vinculada a una historia que le dejó un profundo dolor.

Las declaraciones de la actriz llegaron pocos días después de una entrevista brindada por Fede Bal en un programa de streaming, donde recordó distintos aspectos de la mediática separación que protagonizaron años atrás.

Durante esa charla, el actor explicó que en su momento decidió afrontar las acusaciones y los conflictos derivados de la ruptura en el ámbito judicial y no a través de los medios de comunicación. Además, sostuvo que siempre eligió permanecer en el país y enfrentar públicamente la situación mientras avanzaban los procesos correspondientes.

Bal también afirmó que el paso del tiempo respaldó su postura respecto de los hechos ocurridos y señaló que nunca consideró alejarse de la exposición mediática generada por el conflicto. Sus declaraciones generaron repercusión inmediata y reabrieron una polémica que parecía haber quedado atrás.

A diez años de aquella relación, los cruces mediáticos entre ambos volvieron a instalar un tema que marcó una de las separaciones más conflictivas del espectáculo argentino y que, según dejó en claro Barbie Vélez, continúa siendo una herida sensible en su vida personal.