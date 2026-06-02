Revelan por qué Pampita habría quedado afuera del grupo de WhatsApp de las mujeres del polo

Mientras disfruta de un presente sentimental renovado junto a Martín Pepa, Pampita volvió a quedar en el centro de una controversia mediática. En las últimas horas surgió una versión que la vincula con una supuesta interna dentro del exclusivo círculo social relacionado con el mundo del polo.

La información fue dada a conocer este lunes en el programa LAM, donde el panelista Pepe Ochoa lanzó un enigmático sobre una reconocida figura que habría sido apartada de un grupo de WhatsApp integrado por mujeres vinculadas a destacados jugadores de polo.

Según relató el periodista, el chat en cuestión llevaría el nombre de “Las Palenqueras” y la decisión de excluir a una de sus integrantes habría sido consensuada por las participantes. Tras generar expectativa durante varios minutos, Ochoa reveló que la persona señalada sería Pampita.

La afirmación provocó debate entre los integrantes del ciclo televisivo, quienes pusieron en duda algunos aspectos de la información. Sin embargo, el panelista aseguró haber consultado a fuentes cercanas al ambiente del polo para corroborar la versión.

De acuerdo con su relato, una de las mujeres que formaría parte del grupo le habría transmitido una opinión crítica sobre la modelo. Según explicó Ochoa, en ese entorno existiría una percepción negativa hacia Pampita, lo que habría motivado su presunta exclusión del chat.

Por el momento, la conductora y modelo no realizó declaraciones públicas sobre el tema. Mientras tanto, la versión generó repercusión en redes sociales y volvió a poner el foco sobre la relación entre las figuras del espectáculo y los círculos sociales vinculados al tradicional deporte argentino.

La polémica surge en un contexto personal favorable para Pampita, quien recientemente se mostró nuevamente cercana a Martín Pepa, alimentando los rumores de reconciliación y compartiendo imágenes que reflejan el buen momento que atraviesan juntos.