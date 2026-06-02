Noche de fuego en Ucrania: un ataque masivo deja decenas de muertos y más de cien heridos

Rusia lanzó durante la madrugada de este martes una de las ofensivas aéreas más intensas de los últimos meses contra territorio ucraniano, con un saldo preliminar de al menos 18 muertos y más de un centenar de heridos en distintas regiones del país. Entre las víctimas fatales se encuentra un niño, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate entre edificios derrumbados.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades ucranianas, las fuerzas rusas emplearon 73 misiles y 656 drones en una operación que tuvo como principales blancos las ciudades de Kiev, Dnipró, Poltava, Kharkiv y Zaporizhia. Aunque los sistemas de defensa aérea lograron interceptar gran parte de los proyectiles, varios ataques alcanzaron zonas urbanas y provocaron graves daños materiales.

Uno de los episodios más dramáticos ocurrió en Kiev, donde un edificio residencial sufrió un colapso parcial tras el impacto de proyectiles. Los equipos de emergencia trabajaron durante horas entre los escombros para localizar posibles sobrevivientes. Las autoridades señalaron que varias personas permanecían atrapadas bajo la estructura mientras continuaban las operaciones de rescate.

Los ataques también provocaron incendios en distintos sectores de la capital ucraniana. Edificios de gran altura resultaron afectados, al igual que una clínica médica y un jardín de infantes, donde cayeron restos de drones y misiles interceptados. Además, varios distritos registraron interrupciones en el suministro eléctrico.

La región de Dnipropetrovsk fue otra de las más castigadas por la ofensiva. En la ciudad de Dnipró, el número de víctimas ascendió a 12 fallecidos y cerca de 35 heridos. Entre los muertos figura un niño cuyo cuerpo fue hallado entre los restos de una construcción destruida. Las autoridades locales indicaron que el balance podría aumentar debido a que continúan las tareas de remoción de escombros.

Durante las labores de rescate se produjo además un segundo ataque sobre una zona previamente alcanzada. Como consecuencia, murió un integrante de los equipos de emergencia que acudía al lugar para asistir a las víctimas.

En Kharkiv, una de las principales ciudades del este del país, al menos 14 personas resultaron heridas. Los bombardeos dañaron viviendas, vehículos y edificios de departamentos. Varias personas quedaron atrapadas bajo estructuras derrumbadas, mientras los servicios de emergencia trabajaban para liberarlas.

La ofensiva también alcanzó la ciudad portuaria de Odesa, donde una maternidad sufrió daños durante los bombardeos. Según informaron las autoridades locales, en el establecimiento había recién nacidos y mujeres embarazadas al momento del ataque, aunque no se reportaron víctimas.

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa confirmó la operación militar y sostuvo que los objetivos estaban vinculados con instalaciones industriales relacionadas con la defensa, infraestructura energética y otros puntos considerados estratégicos para el esfuerzo bélico ucraniano. Las autoridades rusas aseguraron que se utilizaron armas de precisión de largo alcance, incluidos misiles hipersónicos.

El ataque se produjo en un contexto de creciente tensión entre ambos países y luego de varios días de advertencias sobre una posible escalada. En las jornadas previas, tanto fuentes rusas como ucranianas habían anticipado la posibilidad de nuevos bombardeos de gran magnitud.

Tras la ofensiva, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, volvió a reclamar un mayor respaldo militar de los países occidentales. El mandatario insistió en la necesidad de reforzar los sistemas de defensa antiaérea y solicitó más misiles para las baterías Patriot, argumentando que son esenciales para proteger a la población frente al aumento de los ataques balísticos.

La nueva ola de bombardeos ocurre además en medio de una intensificación de las operaciones militares de ambos bandos. Mientras Ucrania sostiene que sus ataques recientes afectaron una parte significativa de la infraestructura petrolera rusa, autoridades de Rusia reportaron daños en instalaciones energéticas de la región de Krasnodar tras incursiones con drones.

Con el conflicto entrando en una nueva fase de escalada, crece la preocupación internacional por el impacto humanitario de los ataques y por la posibilidad de que la violencia continúe aumentando durante las próximas semanas.