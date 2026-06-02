Matilda Blanco contó el calvario que atravesó después de una cirugía estética

Matilda Blanco compartió un duro testimonio sobre las consecuencias que sufrió tras someterse a una intervención estética que, según relató, le dejó secuelas permanentes y cambió su vida para siempre. La asesora de imagen recordó la experiencia durante una entrevista en el ciclo de streaming Ángel Responde y aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los riesgos de determinados procedimientos quirúrgicos.

Según explicó, todo comenzó en 2018, cuando decidió realizarse un recambio de implantes mamarios. En ese contexto, aceptó someterse también a una pequeña liposucción en la zona de las rodillas y la parte interna de las piernas, una decisión de la que hoy asegura arrepentirse profundamente.

“Era algo mínimo que nunca tendría que haber hecho”, reconoció al recordar aquella intervención. Con el paso del tiempo, lejos de obtener el resultado esperado, comenzaron a aparecer complicaciones que afectaron seriamente su calidad de vida.

Blanco sostuvo que el procedimiento derivó en problemas en su sistema linfático, generándole inflamación persistente y obligándola a incorporar tratamientos permanentes para aliviar los síntomas. Además, explicó que las secuelas continúan hasta la actualidad y requieren cuidados constantes.

Para controlar las molestias, la panelista mantiene una rutina específica que incluye actividad física regular, ejercicios cardiovasculares, bicicleta y sesiones de drenaje linfático. Según contó, estas prácticas son fundamentales para reducir la hinchazón y mejorar su bienestar diario.

La situación la llevó a iniciar acciones legales contra la profesional que la intervino. Sin embargo, aseguró que el proceso fue complejo y que nunca logró obtener una resolución favorable. “La mala praxis es muy difícil de demostrar”, señaló al recordar las pericias, mediaciones y trámites judiciales que atravesó sin éxito.

El tema no es nuevo para Blanco. Tiempo atrás también había revelado que otra cirugía estética le ocasionó serios inconvenientes de salud. En esa oportunidad relató que, tras una dermolipectomía, sufrió una hernia abdominal que la obligó a someterse a una nueva operación correctiva y a convivir durante meses con fuertes dolores.

De acuerdo con su testimonio, la intervención no habría sido realizada de manera adecuada, lo que provocó complicaciones posteriores que afectaron significativamente su vida cotidiana. Pese a ello, afirmó que nunca pudo reunir pruebas suficientes para avanzar judicialmente contra la profesional involucrada.

La asesora de imagen también recordó que la propuesta económica que recibió por parte de la aseguradora fue muy inferior a los gastos médicos que debió afrontar para reparar los daños sufridos. Por ese motivo, aseguró que la experiencia continúa generándole angustia incluso varios años después.

Con su relato, Matilda buscó transmitir un mensaje de concientización sobre la importancia de informarse adecuadamente antes de someterse a cualquier procedimiento estético y de priorizar siempre la salud por encima de los estándares de belleza o las presiones sociales.

“Fue una experiencia muy difícil”, resumió, al recordar uno de los momentos más complejos que le tocó atravesar fuera de las cámaras.