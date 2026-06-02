Bizarrap anunció que será parte de Toy Story 5

Bizarrap sumó un nuevo logro a su carrera y esta vez lo hizo lejos de los escenarios y los estudios de grabación. El reconocido productor argentino anunció que formará parte de Toy Story 5, la próxima película de Disney y Pixar, donde tendrá una participación especial en el doblaje al español.

La noticia fue revelada por el propio artista a través de sus redes sociales, donde compartió imágenes relacionadas con la producción y confirmó que dará voz a un nuevo personaje llamado “Santa de Jardín”. El personaje estará presente tanto en la versión para Latinoamérica como en la destinada al público de España.

“Lugares impensados a los que se puede llegar haciendo lo que te gusta”, escribió Bizarrap al compartir la novedad con sus seguidores, quienes rápidamente celebraron su desembarco en una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos.

La quinta entrega de Toy Story volverá a reunir a personajes emblemáticos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, aunque esta vez la historia incorporará nuevos desafíos vinculados al avance de la tecnología. Según adelantó Disney, la trama mostrará cómo los tradicionales juguetes deberán convivir con una tableta inteligente llamada Lilypad, que tendrá una visión muy diferente sobre la forma en que los niños se relacionan con el juego.

La participación del productor argentino no será la única sorpresa musical de la película. También fue confirmada la presencia de Bad Bunny, quien prestará su voz a otro de los nuevos personajes que se sumarán a la historia. La inclusión de dos de las figuras más influyentes de la música latina apunta a conectar a la saga con nuevas generaciones de espectadores.

En el caso de Bizarrap, su personaje será un simpático gnomo de jardín que compartirá escenas con los protagonistas históricos de la franquicia. Las primeras imágenes difundidas muestran una versión animada inspirada en la estética característica del productor, incluyendo algunos detalles asociados a su identidad artística.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus seguidores fue la referencia al “capítulo 42” utilizada en su publicación. La mención despertó numerosas teorías entre los fanáticos, ya que la denominada Session 42 se convirtió con el tiempo en uno de los grandes misterios de su discografía y sigue siendo objeto de especulación dentro de la comunidad que sigue su carrera.

La película estará dirigida por Andrew Stanton, reconocido por su trabajo en producciones como Finding Nemo y WALL-E. Además, contará nuevamente con la música de Randy Newman, una de las piezas fundamentales en la identidad de la saga desde su primera entrega.

Con estreno previsto para junio de 2026, Toy Story 5 aparece como uno de los lanzamientos más esperados del año. La incorporación de figuras como Bizarrap y Bad Bunny agrega un atractivo adicional a una franquicia que, casi tres décadas después de su debut, continúa reinventándose para mantenerse vigente ante nuevas generaciones de espectadores.

Para Bizarrap, esta participación representa otro paso importante en una carrera marcada por la innovación y el alcance global. Tras conquistar las plataformas musicales y colaborar con artistas de distintos países, ahora sumará una experiencia inédita dentro del universo de Pixar, una de las compañías más influyentes de la industria de la animación.