Grasas saludables y salud cardiovascular: qué alimentos incorporar a la dieta

Durante años, las grasas tuvieron mala reputación dentro de la alimentación saludable. Sin embargo, numerosos estudios científicos demuestran que no todas las grasas son perjudiciales y que algunas pueden desempeñar un papel clave en el cuidado de la salud cardiovascular y el control de la presión arterial.

Especialistas consultados por Eating Well destacan que reemplazar las grasas saturadas por grasas insaturadas puede ayudar a reducir el riesgo de hipertensión y de enfermedades cardíacas. Además, diversos trabajos respaldados por la American Heart Association indican que una alimentación rica en grasas saludables favorece el buen funcionamiento de los vasos sanguíneos y ayuda a disminuir la inflamación.

Según investigaciones publicadas en la revista Hypertension, el consumo habitual de alimentos ricos en omega-3 y grasas monoinsaturadas se asocia con un mejor control de la presión arterial y una mayor protección cardiovascular.

El cardiólogo Alan Rozanski explica que los beneficios no dependen de un alimento aislado, sino de mantener un patrón alimentario saludable y constante en el tiempo. A continuación, cuatro alimentos que destacan por su aporte de grasas saludables.

1. Pescado azul: una de las mejores fuentes de omega-3

El salmón, las sardinas, el atún, la trucha, el arenque y las ostras contienen importantes cantidades de ácidos grasos omega-3 EPA y DHA, reconocidos por sus efectos positivos sobre el corazón.

Estas grasas ayudan a reducir la presión arterial, disminuir la inflamación y retrasar la acumulación de placas en las arterias. Por este motivo, la Asociación Americana del Corazón recomienda consumir al menos dos porciones de pescado azul por semana para obtener beneficios cardiovasculares significativos.

2. Semillas de lino: pequeñas pero poderosas

Las semillas de lino son una de las principales fuentes vegetales de ácido alfa-linolénico (ALA), otro tipo de omega-3 beneficioso para el organismo.

Diversos estudios muestran que incorporar lino de forma regular durante varias semanas puede contribuir a reducir tanto la presión arterial como los niveles de colesterol en personas con hipertensión.

Además, contienen lignanos, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que favorecen la relajación de los vasos sanguíneos y mejoran la circulación.

3. Nueces: aliadas de las arterias

Las nueces también aportan cantidades importantes de ácido alfa-linolénico y otros nutrientes fundamentales para la salud cardiovascular.

Los especialistas señalan que su consumo frecuente puede favorecer una mayor elasticidad de los vasos sanguíneos y contribuir a disminuir los procesos inflamatorios.

A esto se suma su contenido de fibra, polifenoles y antioxidantes, sustancias que ayudan a proteger el sistema cardiovascular y reducir el riesgo de hipertensión.

4. Aceite de oliva extra virgen: un clásico de la dieta mediterránea

Considerado uno de los pilares de la alimentación mediterránea, el aceite de oliva extra virgen aporta grasas monoinsaturadas y polifenoles, dos componentes estrechamente relacionados con la salud del corazón.

Su consumo habitual ayuda a mantener la elasticidad de las arterias, mejorar la circulación y reducir el estrés oxidativo. Además, puede colaborar en la disminución del colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol "malo".

Los expertos recomiendan utilizarlo para reemplazar otras fuentes de grasas menos saludables dentro de la alimentación diaria.

La importancia del patrón alimentario

Un metaanálisis publicado en The New England Journal of Medicine concluyó que las dietas ricas en grasas insaturadas, especialmente aquellas inspiradas en el modelo mediterráneo, se asocian con una menor incidencia de hipertensión arterial y eventos cardiovasculares graves.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que una alimentación rica en grasas insaturadas y baja en grasas trans y saturadas constituye una de las estrategias más eficaces para prevenir enfermedades cardiovasculares.

Los especialistas coinciden en que incorporar alimentos como pescado azul, semillas de lino, nueces y aceite de oliva extra virgen puede resultar beneficioso. Sin embargo, subrayan que el verdadero impacto positivo se obtiene cuando estas elecciones forman parte de una alimentación equilibrada, variada y sostenida en el tiempo, acompañada por actividad física regular, control del peso corporal y una reducción del consumo de sal.