Por qué hay personas que no logran bajar de peso

Cuando una persona baja de peso, no solo está reduciendo calorías o viendo cambios en la balanza. En realidad, se trata de un complejo proceso biológico en el que el organismo transforma la grasa acumulada y la elimina principalmente a través de la respiración. Además, los especialistas coinciden en que no existe una fórmula universal para adelgazar, ya que intervienen factores genéticos, metabólicos, hormonales y de comportamiento.

Según explican expertos de Cleveland Clinic, cuando el cuerpo necesita más energía de la que recibe mediante los alimentos, comienza a utilizar las reservas almacenadas en el tejido adiposo. Durante ese proceso, la grasa se descompone y se transforma en dióxido de carbono y agua.

Lo que muchas personas desconocen es que la mayor parte de la grasa perdida abandona el organismo a través de los pulmones en forma de dióxido de carbono, mientras que una proporción menor se elimina mediante la orina, el sudor y otras secreciones corporales.

El especialista en nutrición metabólica Tom Rifai explica que el organismo almacena energía en el hígado, los músculos y las células grasas. Cuando necesita utilizar esas reservas, emplea oxígeno para romper las moléculas almacenadas, liberando energía y generando como resultado agua y dióxido de carbono.

Este mecanismo ocurre de manera constante, incluso cuando una persona está descansando. Funciones básicas como respirar, mantener el corazón latiendo o el funcionamiento del cerebro requieren energía, por lo que el cuerpo continúa utilizando combustible las 24 horas del día.

Durante la actividad física, el organismo incrementa su demanda energética. Inicialmente utiliza el glucógeno almacenado en músculos e hígado y, posteriormente, comienza a recurrir a las reservas de grasa para sostener el esfuerzo.

El papel del metabolismo

El metabolismo es el conjunto de procesos mediante los cuales el cuerpo transforma los alimentos en energía utilizable. Según Mayo Clinic, también determina cuántas calorías necesita el organismo para mantener funciones vitales incluso en reposo.

Factores como la edad, el sexo, la genética y la cantidad de masa muscular influyen directamente sobre el gasto energético diario. Por esta razón, dos personas con características similares pueden quemar calorías a velocidades diferentes.

Aunque suele atribuirse el aumento de peso a un supuesto "metabolismo lento", los especialistas advierten que esta explicación rara vez es suficiente por sí sola. El peso corporal depende de múltiples variables, entre ellas la alimentación, la actividad física, los hábitos cotidianos y diversos factores biológicos.

Los expertos destacan que la actividad física es una de las herramientas más eficaces para aumentar el gasto energético y preservar la masa muscular, un tejido que consume más energía incluso cuando el cuerpo está en reposo.

Por este motivo, se recomienda combinar ejercicios aeróbicos con actividades de fuerza, como el entrenamiento con pesas, además de mantener un estilo de vida activo durante el día.

Por qué no existe una dieta que funcione para todos

La investigación científica ha demostrado que las personas responden de manera diferente a los tratamientos para adelgazar. Un estudio realizado sobre más de 2.400 pacientes con obesidad encontró distintos perfiles metabólicos y conductuales, lo que refuerza la idea de que cada individuo necesita estrategias personalizadas.

La epidemióloga Alison Field sostiene que probablemente no exista una única solución efectiva para todos los casos de obesidad, ya que las causas que originan el exceso de peso pueden variar considerablemente entre una persona y otra.

Los investigadores identificaron diversos subgrupos con características diferentes en relación con sus hábitos alimentarios, antecedentes de peso y funcionamiento metabólico. Por ejemplo, un niño que desarrolla obesidad desde temprana edad puede requerir un abordaje completamente distinto al de un adulto que gana peso progresivamente con el paso de los años.

Las teorías que intentan explicar el peso corporal

Entre las principales hipótesis científicas aparece la teoría del "peso de referencia", que plantea que el organismo intenta mantener una determinada cantidad de grasa corporal regulando el apetito y el gasto energético.

Otra propuesta es el modelo del "punto de equilibrio", que otorga mayor relevancia a factores como la alimentación, los hábitos y el entorno en el que vive cada persona.

Más recientemente surgió la teoría del "doble punto de intervención", que sostiene que existen límites biológicos superiores e inferiores dentro de los cuales el cuerpo intenta conservar su peso, mientras que factores ambientales y conductuales influyen en las variaciones que ocurren dentro de ese rango.

En definitiva, los especialistas coinciden en que adelgazar es mucho más que consumir menos calorías. La pérdida de peso involucra complejos mecanismos biológicos, metabólicos y conductuales, por lo que los mejores resultados suelen obtenerse mediante cambios sostenibles en la alimentación, actividad física regular y estrategias adaptadas a las necesidades de cada persona.