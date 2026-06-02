Tragedia en el fútbol griego: falleció Marios Oikonomou a los 33 años

El fútbol griego se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de Marios Oikonomou, exdefensor de 33 años que supo compartir plantel con el argentino Lucas Boyé durante su paso por el AEK Atenas. El exjugador falleció este lunes luego de permanecer varios días internado en estado crítico como consecuencia de un grave accidente de tránsito.

El siniestro ocurrió el pasado 24 de mayo en las inmediaciones de Ioánnina, ciudad ubicada en el noroeste de Grecia. De acuerdo con la información difundida por medios locales, Oikonomou circulaba en motocicleta cuando fue impactado por un automóvil que realizaba una maniobra de retroceso.

Producto del choque, sufrió severas lesiones en la cabeza y fue trasladado de urgencia a un centro médico de la región. Allí permaneció internado en terapia intensiva durante más de una semana, mientras los profesionales intentaban revertir el delicado cuadro clínico.

Durante su internación fue sometido a una compleja intervención neuroquirúrgica con el objetivo de aliviar la presión provocada por el traumatismo craneoencefálico. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el exfutbolista no logró recuperarse y terminó falleciendo debido a las complicaciones derivadas de las heridas sufridas en el accidente.

Una carrera entre Grecia, Italia y Dinamarca

Oikonomou dio sus primeros pasos como profesional en el PAS Giannina, club en el que debutó y comenzó a destacarse por su solidez defensiva. Sus actuaciones despertaron el interés de equipos europeos y le permitieron continuar su carrera en el fútbol italiano.

A lo largo de su trayectoria vistió las camisetas de Cagliari, Bologna, SPAL, Bari y Sampdoria, acumulando una extensa experiencia en distintas categorías del fútbol de Italia.

Entre 2018 y 2019 regresó a su país para defender los colores del AEK Atenas, donde compartió vestuario con Lucas Boyé, delantero argentino surgido de River Plate que por entonces integraba el plantel del conjunto griego.

Posteriormente tuvo un paso por el Copenhague de Dinamarca, etapa en la que consiguió el único título de su carrera profesional. Su último club fue Panetolikos, institución en la que permaneció hasta su retiro del fútbol en 2024.

Además de su recorrido a nivel de clubes, Oikonomou llegó a representar a la selección de Grecia, con la que disputó seis encuentros internacionales.

El mensaje de despedida del AEK Atenas

Tras conocerse la noticia, el AEK Atenas expresó públicamente su dolor a través de un comunicado difundido en sus canales oficiales.

“Con profunda tristeza hemos recibido la noticia de que Marios Oikonomou perdió la batalla por su vida”, manifestó la entidad, que también envió sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos del exdefensor.

El club destacó además el recuerdo que dejó durante su paso por la institución y señaló que su figura permanecerá en la memoria de los aficionados que compartieron aquella etapa de su carrera.

La noticia generó una fuerte conmoción en el ambiente futbolístico griego, donde compañeros, clubes y seguidores expresaron su pesar por la partida de un jugador que construyó una extensa trayectoria tanto en su país como en el exterior.