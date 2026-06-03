El déficit de servicios volvió a crecer y el turismo al exterior sigue presionando sobre las cuentas cambiarias

Los gastos turísticos continúan siendo el principal factor de salida de divisas en la cuenta servicios

El déficit acumulado de servicios en 2026 es uno de los más bajos desde la pandemia

El Banco Central estima que gran parte de los consumos en el exterior se pagan con dólares previamente adquiridos

Los servicios profesionales y técnicos aportaron uno de los pocos saldos positivos del sector

Los pagos de intereses y dividendos explicaron otra parte importante de la demanda de dólares

El BCRA modificó la metodología estadística para separar consumos turísticos de servicios digitales

El déficit de la cuenta servicios volvió a mostrar un deterioro durante el último relevamiento del Balance Cambiario del Banco Central, impulsado principalmente por los gastos vinculados al turismo y los consumos en el exterior. Aunque el rojo acumulado del año continúa por debajo de los niveles registrados en etapas previas a la actual administración, los datos reflejan que la demanda de divisas asociada a viajes, pagos de servicios y remisión de utilidades continúa representando una fuente de presión para el frente externo.

Según el informe oficial del BCRA, la cuenta servicios registró en el último mes un déficit de 674 millones de dólares. La cifra implicó un incremento del 29% respecto del mes anterior, aunque marcó una caída del 42% frente al mismo período del año pasado. Con este resultado, el acumulado de 2026 alcanza un saldo negativo de 2.882 millones de dólares, uno de los registros más bajos desde la pandemia de 2020.

El principal componente del desequilibrio volvió a ser la cuenta Viajes y Pasajes. Allí se verificaron egresos netos por 457 millones de dólares, producto de salidas brutas por 813 millones y entradas por 356 millones. El organismo monetario explicó que gran parte de los pagos al exterior estuvieron vinculados a gastos con tarjetas realizados por residentes argentinos durante viajes internacionales.

En detalle, el Central estimó que los consumos con tarjeta asociados a viajes alcanzaron los 604 millones de dólares, una cifra que excluye servicios digitales y compras de bienes enviadas mediante correo postal. A ello se sumaron 108 millones de dólares correspondientes a transferencias de operadores turísticos y otros 100 millones vinculados a transporte internacional de pasajeros.

Del lado de los ingresos, el organismo calculó cobros con tarjetas por viajes de extranjeros en Argentina por unos 257 millones de dólares. También se registraron ingresos derivados de giros del exterior de operadores turísticos y gastos de no residentes, además de ingresos asociados al transporte de pasajeros.

Uno de los aspectos más relevantes de la metodología actual es que el Banco Central continúa considerando que aproximadamente el 70% de los consumos relacionados con viajes y pagos con tarjeta son cancelados directamente por los clientes con dólares propios. En la práctica, se trata de divisas adquiridas previamente en el mercado cambiario sin un destino específico declarado, lo que permite moderar parcialmente el impacto inmediato sobre las reservas internacionales.

Más allá del turismo, el resto de la cuenta servicios también mostró saldos negativos relevantes. Los egresos netos por “Otros servicios” alcanzaron los 315 millones de dólares, mientras que las cuentas de fletes y seguros registraron un déficit de 142 millones. A su vez, los bienes despachados mediante servicios postales representaron una salida adicional de 113 millones.

La única compensación significativa provino del rubro de servicios empresariales, profesionales y técnicos, que aportó ingresos netos por 352 millones de dólares. Este segmento continúa consolidándose como una de las principales fuentes de generación genuina de divisas dentro del sector servicios, especialmente por exportaciones vinculadas a actividades profesionales y tecnológicas.

En paralelo, la cuenta de ingreso primario arrojó una salida neta de 949 millones de dólares. Allí sobresalieron los pagos de intereses por 575 millones, de los cuales 404 millones correspondieron al Gobierno nacional y al propio Banco Central, principalmente por vencimientos e intereses asociados a los BOPREAL.

También se destacaron egresos por utilidades, dividendos y otras rentas por 374 millones de dólares. Dentro de ese universo, los pagos de dividendos alcanzaron 365 millones y estuvieron concentrados especialmente en los sectores oleaginoso y cerealero, energía y metales comunes.

La dinámica responde, en parte, a la flexibilización cambiaria implementada un año atrás mediante la Comunicación “A” 8226, que habilitó el acceso al mercado oficial para el pago de dividendos a accionistas no residentes correspondientes a balances iniciados desde enero de 2025. Además, quienes suscribieron BOPREAL desde la Serie 3 pueden utilizar esos instrumentos para cancelar pagos vinculados a utilidades.

Otro punto destacado del informe es la modificación estadística aplicada por el Banco Central desde julio de 2025 para discriminar con mayor precisión los consumos con tarjeta. A partir de ese cambio metodológico, los gastos de servicios digitales fueron separados de los consumos turísticos y pasaron a contabilizarse dentro de la cuenta “Otros servicios”, permitiendo así una lectura más detallada de la salida de divisas por distintos conceptos.

En un contexto donde el Gobierno busca consolidar la estabilidad cambiaria y sostener el proceso de desaceleración inflacionaria, la evolución de la cuenta servicios continúa siendo observada de cerca. Si bien el déficit permanece lejos de los niveles más críticos de años anteriores, el comportamiento del turismo emisivo y la mayor flexibilización para remitir utilidades siguen representando factores de presión sobre el balance externo argentino.