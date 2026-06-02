Zelensky reclamó un sistema europeo de defensa antimisiles tras una nueva ofensiva rusa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, volvió a reclamar un mayor respaldo militar de sus aliados occidentales luego de una nueva ofensiva rusa que golpeó distintas regiones del país con drones y misiles. En ese contexto, instó a Europa a desarrollar un sistema propio de defensa antibalística y pidió a Estados Unidos mantener el suministro de misiles para las baterías Patriot.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario sostuvo que los ataques recientes reflejan la necesidad urgente de reforzar las capacidades defensivas de Ucrania frente a las amenazas aéreas.

Según Zelensky, mientras el país no disponga de una protección efectiva contra misiles balísticos, Rusia continuará utilizando este tipo de armamento para atacar ciudades e infraestructura crítica. Por ese motivo, insistió en que Europa debe avanzar hacia una mayor autonomía en materia de defensa.

"Europa necesita desarrollar sus propias capacidades de defensa antibalística para ayudar a poner fin a esta guerra", expresó el presidente ucraniano, quien además destacó la importancia de la asistencia militar proveniente de Washington.

En particular, subrayó que los sistemas Patriot continúan siendo una herramienta fundamental para interceptar proyectiles rusos y proteger a la población civil. Por ello, solicitó que Estados Unidos mantenga el envío de misiles destinados a estas plataformas defensivas.

La ofensiva lanzada por Rusia durante la noche tuvo una magnitud considerable. De acuerdo con información proporcionada por las autoridades ucranianas, fueron utilizados cientos de drones y decenas de misiles contra distintos puntos del país. Entre las zonas más afectadas se encuentran Kiev, Dnipró, Poltava, Kharkiv y Zaporizhzhia.

Los ataques provocaron víctimas fatales, numerosos heridos y daños materiales en edificios residenciales e infraestructura urbana. En algunas áreas, los equipos de emergencia debieron desplegar operativos de rescate para asistir a personas atrapadas entre los escombros.

En paralelo, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, aseguró que la ofensiva demuestra que Moscú continúa apostando por ataques masivos contra centros urbanos para intentar presionar a la población y a las autoridades ucranianas.

El funcionario sostuvo que, pese a la intensidad de los bombardeos, la situación militar sobre el terreno no se ha modificado sustancialmente y afirmó que Rusia enfrenta dificultades para alcanzar sus objetivos estratégicos en el frente de combate.

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que una parte significativa de los drones y misiles lanzados durante la operación fue interceptada o neutralizada por las defensas antiaéreas. Sin embargo, varios proyectiles lograron impactar en zonas habitadas, provocando daños y víctimas civiles.

Ante este escenario, Sybiga instó a los socios internacionales de Ucrania a adoptar medidas concretas para fortalecer la defensa aérea del país. Entre sus propuestas, planteó la adquisición de nuevos sistemas Patriot, una mayor inversión en capacidades militares de largo alcance y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación en materia de seguridad.

Además, reclamó incrementar la presión sobre Rusia mediante nuevas sanciones económicas y otras medidas de aislamiento internacional. Según el canciller, cualquier avance hacia una solución negociada del conflicto requerirá combinar los esfuerzos diplomáticos con acciones que aumenten el costo político y económico de la guerra para Moscú.

Mientras continúan los ataques y las tensiones en el frente, el gobierno ucraniano insiste en que el respaldo militar y financiero de sus aliados seguirá siendo un factor determinante para sostener la defensa del país y avanzar hacia una eventual resolución del conflicto.